Gutachter-Willkür schockt Lohr am Main: Ist das Schicksal der Patienten schon vor dem Urteil besiegelt?

Paukenschlag hinter den Mauern der Psychiatrie! Düstere Vorwürfe erschüttern das angesehene Bezirkskrankenhaus Lohr am Main und werfen einen tiefen Schatten auf die bayerische Justiz. Anonyme Insider packen jetzt aus und enthüllen ein System, das an den Grundfesten unseres Rechtsstaates rüttelt. Laut Informant macht der Gutachter Prof. V. nur Gutachten nach § 63 STGB und der Gutachter Sch. , ein anderer Haus-und-Hof-Gutachter, nur nach § 64 STGB Gutachten. Dazu muss man dann auch nichts mehr weiter sagen, außer, dass je nach Gutachterwahl schon feststeht, was im Ergebnis herauskommt. Das ist absolut verfassungswidrig! Wer so einen Gutachter wie den Prof. Dr. V. hat, bekommt immer lebenslange Unterbringung als §63 STGB und wer den Gutachter Sch. hat, bekommt immer maximal zwei Jahre nach §64 STGB. Unglaublich! Es geht um Freiheit, um lebenslange Haft hinter Gittern und um Gutachter, die Gott spielen. Werden hier Urteile am Fließband produziert, noch bevor der Richter überhaupt den Hammer hebt? Die Vorwürfe wiegen schwer: In den Fluren der Klinik tuschelt man über eine Auswahl von Experten, bei der das Ergebnis angeblich schon feststeht, sobald der Name auf dem Papier erscheint.

Der pure Wahnsinn hat einen Namen, wenn man den Berichten aus dem Inneren Glauben schenkt. Da ist die Rede von Professoren und Medizinern, die wie Marionettenspieler über das Leben der Untergebrachten entscheiden sollen. Während der eine Experte als gnadenloser Hardliner gilt, der die Menschen für immer wegsperren will, scheint der andere die Eintrittskarte für eine schnelle Entlassung in der Tasche zu tragen. Ein furchtbarer Verdacht steht im Raum: Werden die Gutachter gezielt so ausgewählt, dass das gewünschte Strafmaß bereits feststeht? Wenn die Wahl des Prüfers wichtiger ist als die eigentliche Tat, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für jedes Opfer und jeden unschuldig Inhaftierten.

Experten schlagen Alarm und sprechen von einem handfesten Verfassungsskandal, der das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz pulverisiert. Wenn das Losglück über Jahre in Freiheit oder lebenslange Isolation entscheidet, hat das mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Die Rufe nach lückenloser Aufklärung werden lauter, denn hinter jeder Akte steckt ein menschliches Schicksal, das durch solch dubiose Praktiken zerstört werden könnte. In Lohr am Main brennt die Luft, und die Verantwortlichen schweigen bisher beharrlich zu den ungeheuerlichen Anschuldigungen, die den Ruf der gesamten Region dauerhaft beschädigen könnten.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24