Häusliche Gewalt in Wehringhausen – 51-jähriger Mann greift seine 45-jährige Ehefrau an und wird der Wohnung verwiesen

Polizeibeamte sprachen am Dienstagnachmittag (06.06.2023) in Wehringhausen einem 51-jährigen Mann eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus, nachdem dieser seine 45-jährige Ehefrau angegriffen hatte. Die Frau rief die Polizei, gegen 14.00 Uhr, zu ihrer Wohnung und berichtete den Beamten von einem vorausgegangenen verbalen Streit mit ihrem Ehemann. Dieser Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der der 51-Jährige seiner Frau gegen den Kopf, in den Bauch und auf die Arme schlug. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)