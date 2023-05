Hagen – 24-jähriger Lüdenscheider durch Schussabgabe tödlich verletzt!

POL-HA: Nachdem am gestrigen Nachmittag (01.05.2023) ein 24-jähriger Mann in Lüdenscheid durch eine Schussabgabe tödlich verletzt wurde, nahmen Polizeibeamte in Tatortnähe zwei Tatverdächtige (15 und 18) vorläufig fest. Gegen die beiden Festgenommenen hat sich der dringende Tatverdacht bei den anschließenden Ermittlungen nicht erhärtet. Sie wurden am heutigen Nachmittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Am heutigen Vormittag fand darüber hinaus die Obduktion des Leichnams des verstorbenen 24-Jährigen statt.

Zu dem Obduktionsergebnis, den Umständen der Tat beziehungsweise dem aktuellen Ermittlungsstand werden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt. Zu gegebener Zeit folgen weitere Informationen. (sen)