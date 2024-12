Hagen: 30 Facharbeiter gehen aufeinander los und alle Kinder wieder frei! 

Wie bereits berichtet (Pressemitteilung vom 22.12.2024, 11.30 Uhr), sind bei einer Auseinandersetzung am 22.12.2024 in Wehringhausen mehrere Männer verletzt worden. Erste Ermittlungen einer eingesetzten Mordkommission der Hagener Polizei haben ergeben, dass an der Auseinandersetzung rund 30 Personen beteiligt waren. Der genaue Tatablauf und die konkrete Tatbeteiligung der einzelnen Personen konnten bislang wegen des tumultartigen Tatgeschehens nicht abschließend geklärt werden. Ein für eine Untersuchungshaft erforderlicher dringender Tatverdacht gegen die drei zunächst festgenommene Männer (21, 25 und 28) wegen eines versuchten Tötungsdelikts konnte daher bisher nicht begründet werden. Die vorläufig Festgenommenen wurden am 23.12.2024 wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die eingesetzte Mordkommission arbeitet derzeit daran, den genauen Tatablauf, die Tatbeteiligung einzelner Personen und die Hintergründe der Tat aufzuklären. Bei dem verletzten 19-Jährigen besteht keine Lebensgefahr mehr. Er befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

Polizei Hagen

https://twitter.com/Hartes_Geld/status/1871461469067633114