Halloween-Krawalle in Frankfurt: Drei Viertel der Tatverdächtigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit – und auch die Silvester-Zahlen sorgen für Diskussionen!

Frankfurt am Main – Brennende Barrikaden, zertrümmerte Schaufenster, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeibeamte: Die Halloween-Nacht vom 31. Oktober 2026 hat Frankfurt erschüttert und eine bundesweite Debatte über Jugendgewalt, Migration, Integration und die Durchsetzung des Rechtsstaats ausgelöst! Jetzt sorgen neue Angaben des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main zur Staatsangehörigkeit der Tatverdächtigen für weitere politische Diskussionen. Von den bislang 55 ermittelten Verdächtigen besitzen nach dem Datenstand vom 3. November rund drei Viertel mindestens eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das berichteten zunächst Apollo News und anschließend die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Auskünfte der Polizei. Entscheidend ist dabei eine Unterscheidung, die in der öffentlichen Debatte häufig untergeht: Rund die Hälfte der Verdächtigen besitzt keinen deutschen Pass. Von der anderen Hälfte, die deutsche Staatsangehörige sind, verfügt wiederum ungefähr jeder Zweite zusätzlich über eine ausländische Staatsangehörigkeit. Es handelt sich somit keineswegs ausschließlich um Menschen ohne deutschen Pass. Auch lässt sich aus einer Staatsangehörigkeit allein weder die persönliche Migrationsgeschichte noch eine strafrechtliche Schuld ableiten. Trotzdem werfen die Ermittlungszahlen Fragen auf, denn die Ausschreitungen erreichten ein Ausmaß, das selbst erfahrene Polizeibeamte vor außergewöhnliche Herausforderungen stellte. Nach einer Mitteilung des hessischen Innenministeriums vom 5. November wurden allein in der Frankfurter Innenstadt mehr als 180 Polizeibeamte verletzt. Einer von ihnen erlitt bei einem Steinwurf ins Gesicht schwere Verletzungen und verlor mehrere Zähne. Rund 1.300 Polizeikräfte waren zeitweise im Einsatz, während die Sicherheitsbehörden von schätzungsweise 1.000 bis 1.500 gewaltbereiten Störern ausgingen. Insgesamt wurden 17 Geschäfte beschädigt und fünf geplündert. Besonders brisant war der Angriff auf ein Waffengeschäft, dessen Scheiben eingeschlagen wurden. Bei den Plünderungen sollen auch Waffen entwendet worden sein. Die Polizei stellte mehrere Schreckschusswaffen sicher. Ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger wurde wegen des Verdachts, eine Waffe aus dem Geschäft gestohlen zu haben, in Untersuchungshaft genommen. Insgesamt gab es zunächst 54 Festnahmen. Die Ermittlungen umfassen unter anderem den Verdacht des schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, des Einbruchdiebstahls und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Hessens Innenminister Roman Poseck hatte unmittelbar nach den Ereignissen von einem seiner Einschätzung nach überwiegend migrantisch geprägten Kreis von Störern gesprochen und einen Anteil von 80 bis 90 Prozent mit Migrationshintergrund vermutet. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt verwies neben gewaltbereiten linken Gruppen ebenfalls auf Täter aus einem migrantischen Milieu. Die Frankfurter Polizei differenzierte später zwischen einer ungefähr hundertköpfigen linksextremen Gruppe, die aus dem Demonstrationsgeschehen heraus agiert habe, und weiteren Gruppen junger gewaltbereiter Männer, denen kein erkennbares politisches Motiv zugeordnet wurde. Die Ausschreitungen ereigneten sich am Abend nach überwiegend friedlichen Protesten der Initiative „Gen Z regelt“. Die vielen friedlichen Demonstrierenden dürfen deshalb nicht mit den gewalttätigen Gruppen gleichgesetzt werden. Dennoch bleiben die Bilder aus Frankfurt alarmierend: Menschen, die Geschäfte zerstören, Einsatzkräfte angreifen und die Sicherheit Unbeteiligter gefährden, müssen unabhängig von ihrer Herkunft mit konsequenten Ermittlungen und rechtsstaatlichen Konsequenzen rechnen. Presseportal+3

Doch Frankfurt ist kein Einzelfall – auch Berlin erlebte eine unruhige Halloween-Nacht, während die Diskussion über die Herkunft der Tatverdächtigen bundesweit weitergeht! In der Hauptstadt wurden ebenfalls Polizeibeamte angegriffen, Pyrotechnik gezündet, Müllcontainer in Brand gesetzt und Geschäfte beschädigt. Im Märkischen Viertel mussten Einsatzkräfte gegen Gruppen vorgehen, die Feuerwerkskörper und Gegenstände warfen. Ein Molotowcocktail flog in Richtung eines Polizeifahrzeugs. In anderen Stadtteilen wurden Schaufensterscheiben beschädigt und Kleidungsstücke aus einem Geschäft entwendet. Parallel zu den Halloween-Einsätzen kam es bei einer Demonstration im Zusammenhang mit den Gen-Z-Protesten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Für die Bewertung der Zahlen ist entscheidend, diese verschiedenen Einsatzanlässe auseinanderzuhalten. Nach den im Ausgangsbericht wiedergegebenen Angaben wurden beim gesamten Berliner Einsatzgeschehen 87 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 125 Personen festgenommen. Unter den Festgenommenen sollen 91 deutsche Staatsangehörige und 34 Personen mit ausländischer oder ungeklärter Staatsangehörigkeit gewesen sein. Unter den ausländischen Staatsangehörigen wurden zehn Syrer und fünf Türken genannt. Ob und wie viele der deutschen Festgenommenen zusätzlich eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, ist aus diesen Zahlen nicht ersichtlich. Eine entsprechende Hochrechnung nach dem Frankfurter Muster wäre deshalb spekulativ. Auch der Unterschied zwischen Festnahmen, Ermittlungsverfahren und Tatverdächtigen muss beachtet werden: Eine Festnahme bedeutet weder automatisch eine spätere Anklage noch eine Verurteilung. In ihrer gesonderten Bilanz zum Halloween-Einsatz berichtete die Berliner Polizei zunächst von 16 Festnahmen und bewertete den Verlauf der Halloween-Nacht trotz einzelner schwerwiegender Vorfälle insgesamt als weitgehend geordnet. Die höheren Zahlen beziehen sich dagegen auf einen weiter gefassten Polizeieinsatz, der auch Demonstrationen umfasste. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, sieht in den jüngsten Ausschreitungen ein grundsätzliches Problem der Integrations- und Jugendpolitik. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisierte er, dass sich die öffentliche Diskussion zu stark um die Bezeichnung der Tätergruppen drehe, während konkrete Maßnahmen gegen Gewalt und wiederholte Straftaten zu wenig Beachtung fänden. Kopelke sprach von den Folgen einer gescheiterten Integrations- und Jugendpolitik und forderte eine konsequentere Anwendung bestehender rechtlicher Möglichkeiten. Bei ausländischen Mehrfachstraftätern mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus müsse auch geprüft werden, ob eine Abschiebung rechtlich möglich sei. Gleichzeitig wird diese politische Bewertung kontrovers diskutiert. Kritiker warnen davor, die Straftaten bestimmter Gruppen pauschal Menschen mit Migrationsgeschichte zuzuschreiben, während Befürworter einer härteren Sicherheitsstrategie auf die Bedeutung transparenter Kriminalitätsstatistiken und konsequenter Strafverfolgung verweisen. Gerade deshalb kommt es darauf an, belastbare Daten zu veröffentlichen und sauber zu unterscheiden, welche Personen tatsächlich einer Straftat verdächtigt werden, welchen Aufenthaltsstatus sie besitzen und welche rechtlichen Maßnahmen im Einzelfall zulässig sind. Berlin.de+2

Und wie sieht es an Silvester aus? Die Frankfurter Polizeistatistik zum Jahreswechsel zeigt ebenfalls erhebliche Probleme mit Gewalt, illegaler Pyrotechnik und Angriffen auf Einsatzkräfte – allerdings nicht dieselbe Staatsangehörigkeitsverteilung wie bei den Halloween-Verdächtigen! Beim Jahreswechsel vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 waren in Frankfurt mehr als 700 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz. Nach der offiziellen Silvesterbilanz des Polizeipräsidiums Frankfurt wurden rund 700 Personen kontrolliert, etwa 200 Platzverweise ausgesprochen und 73 Menschen vorläufig festgenommen. Die meisten Festnahmen standen im Zusammenhang mit unerlaubt mitgeführten Schreckschusswaffen, verbotener Pyrotechnik und Körperverletzungsdelikten. Nach der später veröffentlichten Aufschlüsselung waren 32 der Festgenommenen deutsche Staatsangehörige, die übrigen 41 hatten eine andere Staatsangehörigkeit. Das entspricht einem Anteil von gut 56 Prozent ohne deutschen Pass. Insgesamt wurden Menschen aus 20 unterschiedlichen Nationalitäten erfasst. Unter ihnen befanden sich neun afghanische, fünf türkische und vier rumänische Staatsangehörige. Hinzu kamen kleinere Gruppen weiterer Nationalitäten. Auch diese Zahlen liefern keinerlei Grundlage dafür, allen Menschen einer bestimmten Herkunft ein erhöhtes persönliches Gewaltpotenzial zuzuschreiben. Sie zeigen aber, warum Polizei und Politik über die Zusammensetzung tatsächlich festgestellter Tätergruppen sprechen. Die Frankfurter Polizei erkennt nach eigenen Angaben Ähnlichkeiten zwischen den Gruppen, die an Halloween auffielen, und solchen, die bereits an Silvester oder regelmäßig an Wochenenden in der Innenstadt durch Straftaten in Erscheinung treten. Für das Jahr 2025 verwies sie dabei auf eine sogenannte Zeil-Klientel, bei deren Tatverdächtigen 76 Prozent männlich waren und 69 Prozent keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Diese Vergleichsgruppe ist allerdings nicht mit sämtlichen Festgenommenen der Silvesternacht gleichzusetzen. Besonders erschreckend waren beim vergangenen Jahreswechsel erneut die Angriffe auf Menschen, die eigentlich helfen sollten. Ein Rettungswagen wurde von einer Personengruppe blockiert, beschädigt und an der Weiterfahrt gehindert. Auch Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte wurden mit Pyrotechnik beschossen oder körperlich attackiert. Elf Polizeibeamte und ein Rettungssanitäter wurden nach Medienberichten verletzt. Hessens Innenminister Poseck fordert vor diesem Hintergrund härtere strafrechtliche Regelungen gegen Angriffe auf Einsatzkräfte. Zu den diskutierten Maßnahmen gehören höhere Strafrahmen, strengere Sanktionen bei besonders schweren gemeinschaftlichen Angriffen und ein konsequenteres Vorgehen gegen bekannte Gewalttäter. Ob solche Strafverschärfungen tatsächlich zu weniger Gewalt führen, muss anhand ihrer späteren Wirkung beurteilt werden. Ebenso wichtig bleiben wirksame Prävention, Jugendarbeit, Integration und schnelle rechtsstaatliche Verfahren. Die Halloween-Ausschreitungen und die Silvesterbilanz machen eines deutlich: Gewalt in den Innenstädten ist ein ernstes Sicherheitsproblem, für dessen Bekämpfung die Polizei belastbare Informationen, ausreichende Ressourcen und die Unterstützung der Justiz benötigt. Die Frage nach Staatsangehörigkeiten kann Teil einer sachlichen Analyse sein – entscheidend für strafrechtliche Konsequenzen müssen jedoch stets das konkrete Verhalten, die individuelle Verantwortung und die Beweislage bleiben. FAZ+3

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung – Polizeiauskunft zu den Staatsangehörigkeiten der Frankfurter Tatverdächtigen, 5. November 2026

Quelle: Hessisches Innenministerium – Verletzte Polizeibeamte und Maßnahmen gegen Gewalt, 5. November 2026

Quelle: Polizeipräsidium Frankfurt am Main – Offizielle Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026, 1. Januar 2026

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