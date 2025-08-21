Hamas-Offensive in Gaza-Stadt beginnt: Israel startet Großoffensive und ruft 60.000 Reservisten ein

Jerusalem, 21. August 2025 – Die israelischen Streitkräfte haben eine neue Großoffensive auf Gaza-Stadt gestartet, um die dort verbliebenen Hamas-Hochburgen endgültig zu zerschlagen. Die ersten Einheiten sind bereits in die Vororte der Stadt, darunter Sabra und Zaytun, vorgerückt. Verteidigungsminister Israel Katz hat den Einsatzplan gebilligt, der die Einberufung von 60.000 Reservisten vorsieht. Die Operation, die den Namen „Gideons Streitwagen II“ trägt, folgt auf eine frühere Militäraktion und zielt darauf ab, die letzten terroristischen Widerstandsnester zu eliminieren und die volle Kontrolle über das Gebiet zu erlangen. Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Truppen angewiesen, den Zeitplan für die Eroberung der Stadt zu verkürzen. Die Offensive findet inmitten von Verhandlungen über eine Waffenruhe statt, deren Ausgang unklar bleibt, da Israel das jüngste Angebot der Hamas noch prüft. Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich unterdessen weiter und die internationale Gemeinschaft warnt vor den Folgen der Militäroperation für die Zivilbevölkerung.