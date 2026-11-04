HAMAS-WIRBEL BEI DEN LINKEN! MARKUS LANZ FÜHRT PARTEICHEFIN SCHWERDTNER VOR – SPD-POLITIKER RECHNET AB!

BERLIN/MAINZ – Politischer Eklat im ZDF! Was sich am Dienstagabend, dem 3. November 2026, in der Talkshow „Markus Lanz“ abspielte, brachte die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner (37), erheblich unter Druck. Moderator Markus Lanz (57) konfrontierte die Politikerin mit schwerwiegenden Fragen zum Umgang ihrer Partei mit radikalen Palästina-Aktivisten und mutmaßlichen Hamas-Sympathisanten. Im Mittelpunkt der brisanten Auseinandersetzung stand die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp (45), die nach dem Wahlsieg ihrer Partei im September 2026 Regierende Bürgermeisterin der Bundeshauptstadt werden möchte. Ausgerechnet die Politikerin, die künftig Verantwortung für die Sicherheit von Millionen Berlinern übernehmen will, hatte laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ in internen Anmerkungen erhebliche Angst vor dem palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim (70) geäußert. Der umstrittene Aktivist, dem Verbindungen zur radikalen palästinensischen Szene und eine Nähe zur terroristischen Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) zugeschrieben werden, war nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl auf einer Wahlparty der Linken in Neukölln aufgetaucht. Besonders explosiv: Eralp hatte in einem Interview offenbar zunächst eine entsprechende Frage nach ihrer Angst vor Ibrahim bejaht, wollte diesen Teil bei der anschließenden Autorisierung jedoch aus der Veröffentlichung entfernen lassen. Durch eine versehentlich übermittelte interne Kommunikation erfuhr die Öffentlichkeit von ihren Sicherheitsbedenken. Eralp soll darin erklärt haben, dass sie sich und ihre Familie nicht durch öffentliche Äußerungen über Personen mit mutmaßlichen Hamas-Kontakten gefährden wolle. Nach eigenen Angaben hatte sie von Sicherheitsbehörden den Rat erhalten, bei heiklen öffentlichen Aussagen keine konkreten Namen zu nennen. Die Linken-Politikerin stellte später klar, dass sie sich von niemandem einschüchtern lassen werde und als mögliche Regierungschefin konsequent gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Gewalt vorgehen wolle. Die Parteiführung kritisierte unterdessen die Veröffentlichung der vertraulichen Anmerkungen und stellte sich demonstrativ hinter Eralp. Doch der politische Schaden war bereits angerichtet. Denn während die Berliner Linke gemeinsam mit SPD und Grünen über eine Regierungskoalition verhandelt, steht plötzlich die Frage im Raum, wie entschieden sich einzelne Parteigliederungen tatsächlich von extremistischen Netzwerken distanzieren. Die entscheidende Frage lautet: Wie kann eine Partei glaubwürdig Sicherheit versprechen, wenn innerhalb ihrer eigenen Reihen der Umgang mit umstrittenen Aktivisten für einen solchen politischen Konflikt sorgt?

LANZ KONFRONTIERT SCHWERDTNER MIT BRISANTEM FOTO – LINKEN-CHEFIN MUSS FEHLER EINRÄUMEN! In der ZDF-Talkshow wurde aus der politischen Kontroverse schließlich ein erbitterter Schlagabtausch. Moderator Markus Lanz wollte von Ines Schwerdtner wissen, weshalb Ibrahim Ibrahim überhaupt auf einer Wahlparty der Linken erscheinen konnte, obwohl Elif Eralp nach den veröffentlichten Angaben Angst vor ihm hatte. Schwerdtner bezeichnete diese Angst als berechtigt und erklärte, dass Personen aus einem solchen Umfeld auf Parteiveranstaltungen nicht erwünscht seien. Doch Lanz ließ diese Antwort nicht gelten. Er fragte wiederholt nach dem Widerspruch zwischen der behaupteten politischen Distanz und den tatsächlichen Begegnungen auf der Wahlparty. Besonders unangenehm wurde es für die Parteivorsitzende, als der Moderator ein Foto ansprach, auf dem der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Kocak (47) und die Linke-Politikerin Vanessa Emde (45) gemeinsam mit Ibrahim Ibrahim zu sehen waren. Die Politiker hätten sich freiwillig mit dem Aktivisten fotografieren lassen, hielt Lanz seiner Gesprächspartnerin vor. Schwerdtner musste schließlich einräumen, dass diese Aufnahme ein Fehler gewesen sei. Auf die Frage nach einer erkennbaren Nähe zwischen einzelnen Linken-Politikern und dem Aktivisten bestätigte sie, dass entsprechende Kontakte existierten. Zugleich widersprach sie ausdrücklich der Vorstellung, dass auch Eralp selbst eine solche Nähe zu Ibrahim unterhalte. Genau dieser Unterschied ist für die Bewertung der Vorwürfe entscheidend: Ein gemeinsames Foto oder die Anwesenheit auf einer Wahlparty beweisen weder eine Mitgliedschaft in einer Terrororganisation noch eine direkte Zusammenarbeit mit der Hamas. Dennoch werfen die Vorgänge erhebliche politische Fragen auf. Wer entscheidet, welche Personen bei Parteiveranstaltungen willkommen sind? Wie werden Kontakte zu umstrittenen Aktivisten bewertet? Und weshalb müssen sich Parteifunktionäre erst nach öffentlichem Druck von solchen Begegnungen distanzieren? Lanz machte deutlich, dass ihn die Erklärungen Schwerdtners nicht überzeugten. Die Linken-Chefin versuchte, zwischen der Haltung der Berliner Spitzenkandidatin und dem Verhalten einzelner Parteimitglieder zu unterscheiden. Doch ihre Eingeständnisse verdeutlichten zugleich, dass es innerhalb der Linkspartei unterschiedliche Vorstellungen darüber geben könnte, wie konsequent die Abgrenzung gegenüber radikalen Gruppierungen erfolgen muss. Für die Berliner Koalitionsverhandlungen könnte diese Kontroverse erhebliche Folgen haben. Schließlich geht es bei einer Regierungsbeteiligung nicht nur um Sozialpolitik, Wohnungsbau und öffentliche Finanzen, sondern auch um innere Sicherheit, Antisemitismusbekämpfung und die Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitsbehörden. Aus einem Foto auf einer Wahlparty ist damit eine handfeste politische Vertrauenskrise geworden.

SPD-POLITIKER FIEDLER ERINNERT AN DAS HAMAS-MASSAKER – BERLINS KOALITIONSPLÄNE UNTER DRUCK! Den emotionalen Höhepunkt der Diskussion lieferte schließlich SPD-Bundestagsabgeordneter Sebastian Fiedler, der frühere Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Fiedler erinnerte eindringlich an den Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023, bei dem Terroristen zahlreiche Zivilisten ermordeten und Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. Der SPD-Politiker berichtete, dass er zu den wenigen Abgeordneten gehört habe, die sich in der israelischen Botschaft Originalaufnahmen der Verbrechen angesehen hätten. Diese Bilder werde er niemals vergessen. Seine Wortmeldung verdeutlichte, weshalb der Umgang mit Sympathisanten terroristischer Organisationen weit über einen gewöhnlichen parteipolitischen Streit hinausgeht. Fiedler äußerte erhebliche sicherheitspolitische und politische Bedenken gegen eine Regierungsbeteiligung der Berliner Linken. Damit trifft die Kritik die Partei zu einem besonders empfindlichen Zeitpunkt. Nach ihrem Wahlsieg im September 2026 will Elif Eralp gemeinsam mit SPD und Grünen eine neue Landesregierung bilden. Ausgerechnet aus den Reihen der Sozialdemokraten kommen nun deutliche Warnungen vor einer solchen Zusammenarbeit. Auch die CDU stellt die Regierungsfähigkeit der Berliner Linken infrage und fordert eine klare Abgrenzung von islamistischen und antisemitischen Strömungen. Gleichzeitig erhält Eralp Rückendeckung aus ihrer eigenen Partei und von den Grünen. Diese betonen, dass persönliche Bedrohungen und Sorgen um die eigene Familie ernst genommen werden müssen. Ines Schwerdtner und der weitere Linken-Bundesvorsitzende Luigi Pantisano kritisierten die Veröffentlichung der internen Anmerkungen durch den „Spiegel“ als Gefährdung der Sicherheit Eralps und ihrer Angehörigen. An der grundsätzlichen politischen Herausforderung ändert das jedoch wenig: Eine Partei mit Regierungsanspruch muss überzeugend darlegen können, wie sie Extremismus bekämpft und welche Konsequenzen sie aus problematischen Kontakten einzelner Mitglieder zieht. In der Talkrunde nahm außerdem die „Spiegel“-Kolumnistin Sabine Rennefanzzu den Veröffentlichungen über Eralp Stellung. Ebenfalls zu Gast war ZDF-Washington-Korrespondent Elmar Theveßen, der über die amerikanischen Zwischenwahlen berichtete. Überschattet wurde die innenpolitische Debatte jedoch von der offenen Frage, ob es der Berliner Linken gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen. Denn die entscheidende Auseinandersetzung findet längst nicht mehr nur innerhalb der Partei statt. Sie betrifft die möglichen Koalitionspartner, die Sicherheitsbehörden und letztlich die Menschen in der Bundeshauptstadt. Eine ausdrückliche Distanzierung von terroristischer Gewalt ist dabei ebenso notwendig wie der Schutz politisch engagierter Menschen vor Bedrohungen. Die Linken-Spitze weist eine pauschale Gleichsetzung ihrer Partei mit Hamas-Unterstützern zurück. Trotzdem muss sie sich an ihrem konkreten Umgang mit extremistischen Positionen und umstrittenen Kontakten messen lassen. Fest steht: Der Auftritt von Ines Schwerdtner bei Markus Lanz hat die Widersprüche innerhalb der Berliner Linkspartei offengelegt. Ob daraus konkrete Konsequenzen folgen oder der Streit die geplante Regierungskoalition gefährdet, werden die nächsten politischen Entscheidungen zeigen. Für die Linke geht es jetzt um weit mehr als um die Rechtfertigung eines umstrittenen Fotos – es geht um ihre Glaubwürdigkeit und ihren Anspruch auf Regierungsverantwortung in Berlin!

Quellenangaben

– BILD, 4. November 2026: „Wegen Hamas-Nähe: Markus Lanz führt Linke-Chefin vor“ – Bericht über den Schlagabtausch zwischen Markus Lanz und Ines Schwerdtner sowie die Aussagen des SPD-Politikers Sebastian Fiedler.

https://www.bild.de/politik/politik-talkshows-im-tv-talk-kritik/wegen-hamas-naehe-markus-lanz-fuehrt-linke-chefin-vor-6aea902020bce96d34ce8e16

– rbb24: „Eralp nach Spiegel-Bericht: Ich werde mich von niemandem einschüchtern lassen“ – Hintergrundbericht über Elif Eralps Sicherheitsbedenken und die umstrittenen Kontakte.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2026/10/elif-eralp-spiegel-interview-anmerkungen-angst-hamas.html

– ZDFheute, 29. Oktober 2026: „Angst vor Terrorsympathisanten: Linken-Spitze stellt sich hinter Eralp – Kritik am Spiegel“ – Stellungnahmen der Linken-Parteiführung und politische Reaktionen auf die Veröffentlichung.

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