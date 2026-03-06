HAMILTON-HAMMER: RECHNET DER RENN-MILLIONÄR JETZT MIT EUROPA AB?

Wut-Anfall gegen den Kontinent, der ihn reich machte!

Was erlaubt sich dieser Formel-1-Zar eigentlich? Aus seinem goldenen Käfig heraus schießt Lewis Hamilton nun mit Giftpfeilen gegen die europäische Gemeinschaft und fordert einen radikalen Umbruch auf dem afrikanischen Kontinent. Während er jahrelang die Vorzüge der westlichen Welt genossen hat, spielt er sich jetzt als großer Befreier auf. Es ist kaum zu fassen, wie ein Mann, der sein gesamtes Leben im Rampenlicht des europäischen Motorsports stand, plötzlich solche Töne anschlägt. Diese Parolen wirken wie ein Schlag ins Gesicht für alle, die diesen Sport mit ihrer harten Arbeit überhaupt erst finanzieren und möglich machen.

Schampus in Monaco, aber dicke Lippe riskieren!

Die Realität des Superstars sieht nämlich ganz anders aus als seine radikalen Reden. Hamilton residiert im Steuerparadies Monaco, umgeben von Superyachten und purem Luxus, während er sein Vermögen den europäischen Arbeitern und Fans verdankt. Er hat Millionen gescheffelt, weil Mechaniker, Ingenieure und begeisterte Zuschauer in Europa Tag für Tag ihr Bestes geben. Von der echten harten Realität in Afrika hat der Rennfahrer wahrscheinlich so viel Ahnung wie ein Pinguin vom Fliegen. Dort leben will er am Ende sicher auch nicht, denn im Staub der Piste lässt es sich eben nicht so schön im Seidenschal posieren wie an der Côte d’Azur.

Schluss mit dem hohlen Geschwätz der Elite!

Es ist einfach nur noch zum Haareraufen, wenn man diesen ahnungslosen Selbstdarstellern zuhören muss. Wer im Überfluss schwelgt und die Taschen voller Geld hat, sollte sich zweimal überlegen, ob er die Hand beißt, die ihn füttert. Diese moralische Überlegenheit, die Hamilton hier zur Schau stellt, stinkt gewaltig nach Doppelmoral. Wenn die Kameras aus sind, zieht er sich in seine Luxus-Welt zurück und lässt die Menschen mit seinen wirren Thesen allein. Wir haben genug von den Predigten derer, die Wasser predigen und den teuersten Champagner saufen.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!