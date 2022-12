Hannover: Drei Männer wurden angeschossen!

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, 25.12.2022, sind zwei Männer in der Scholvinstraße durch einen bislang unbekannten Täter angeschossen worden. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erlitt ebenfalls Verletzungen durch Geschossteile. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover stritten sich diverse männliche Personen gegen 02:55 Uhr in einem Tanzclub. Die Streitigkeiten haben sich auf den Gehweg vor den Club verlagert. Im Rahmen der unübersichtlichen Auseinandersetzung erlitt ein 20-Jähriger zunächst Verletzungen durch einen Kopfstoß. Einige weitere Personen kamen dazu und wollten die Streitigkeiten schlichten. Inmitten der körperlichen Auseinandersetzung zog eine Person eine Schusswaffe und feuerte diese ab. Dadurch wurden zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren an den Beinen schwer verletzt. Ein 52-jähriger Angestellter einer Sicherheitsfirma erlitt leichte Verletzungen durch mutmaßlich Geschossteile. Der Täter flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Marstall. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, unter anderem durch Unterstützung vom Polizeihubschrauber, verlief negativ. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bislang unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen.

Der Haupttäter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Weste, darunter einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo