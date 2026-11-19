Symbolfoto – Bild KI-generiert

Hannover – Ein defektes Stellwerk hat am Donnerstagmorgen den Verkehr auf der Schnellfahrstrecke Hannover–Göttingen erneut durcheinandergebracht. Die Störung bestand laut Deutscher Bahn seit etwa 4 Uhr und war gegen 8.45 Uhr behoben; wegen des Rückstaus kam es noch bis in den Vormittag zu Beeinträchtigungen. Betroffen waren ICE-, IC- und EC-Züge sowie der Regionalverkehr in beiden Richtungen. Bei BILD hieß es um 9.14 Uhr noch, es sei unklar, wann die Störung ende. Es ist bereits die wiederholte schwere Beeinträchtigung in der Region binnen weniger Tage.

Stand: 13:01 Uhr MEZ.

Die Angaben zum heutigen Ausfall stützen sich auf Aussagen der Deutschen Bahn gegenüber dem NDR und auf eine Störungsmeldung, über die t-online berichtet hat. Ein Stellwerk auf der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Göttingen war laut Deutscher Bahn seit Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr defekt. In der von t-online wiedergegebenen Meldung war als Beginn 4.05 Uhr genannt, als Abschnitt der Bereich zwischen Hannover Hauptbahnhof und Göttingen. „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“, teilte die Bahn am Morgen mit, als das Ende noch offen war. Gegen 8.45 Uhr, so der NDR unter Berufung auf die Bahn, war die technische Störung behoben. Wegen des Rückstaus könne es noch bis in den späten Vormittag zu Beeinträchtigungen kommen, sagte eine Bahnsprecherin dem NDR. In der später aktualisierten Fassung des Berichts, Stand 11.20 Uhr, heißt es, diese Beeinträchtigungen seien bis in den Vormittag aufgetreten. Eine eigene Pressemitteilung der Bahn auf den zentralen Konzernseiten und eine Mitteilung der Bundespolizei zu diesem technischen Defekt waren bis zum genannten Stand nicht auffindbar.

Die Folgen reichten weit über Niedersachsen hinaus, weil die Strecke eine zentrale Nord-Süd-Achse ist. Der NDR nennt Ausfälle von ICE-, IC- und EC-Zügen und ausdrücklich auch den Regionalverkehr zwischen Göttingen und Hannover in beiden Richtungen. Die Bahn listete gegenüber Medien vor allem den Fernverkehr. Betroffen waren demnach ICE-Züge von Hamburg nach Darmstadt und Stuttgart, ICE-Züge von Berlin zum Frankfurter Flughafen, ICE- und IC-Züge von Hamburg in Richtung Süddeutschland, Verbindungen von Berlin nach Interlaken Ost, von Hamburg und Bremen nach München sowie Basel und Chur und von Hamburg nach München und Wien. t-online ergänzte die Laufwege über Hannover, Frankfurt, Kassel-Wilhelmshöhe, Mannheim, Stuttgart und Würzburg. Wie viele Züge am Donnerstag konkret ausfielen, umgeleitet wurden oder wie viele Minuten sie im Schnitt verloren, hat die Bahn öffentlich nicht beziffert. Diese Zahl darf deshalb nicht erfunden werden. Die Bahn riet Fahrgästen, ihre Verbindung vor der Abfahrt im Internet, im DB Navigator oder unter der Telefonnummer 030/2970 zu prüfen.

Bei BILD hieß es um 9.14 Uhr unter der Überschrift vom „Bahn-Chaos“ noch, es sei „völlig unklar, wann die Störung behoben sein wird“. Zu diesem Zeitpunkt lag die amtliche Entwarnung der Bahn nach der NDR-Berichterstattung bereits vor: behoben gegen 8.45 Uhr. Wer um 9.14 Uhr nur den Stand von vor der Entwarnung weitergibt, zeichnet ein Bild, das die Technik schon überholt hat. Richtig bleibt: Behoben heißt nicht, dass jeder Zug wieder pünktlich ankam. Der Rückstau über den Vormittag ist von der Bahn selbst eingeräumt. Unvollständig ist die Boulevardfassung auch an einer anderen Stelle. BILD spricht von der „zweiten großen Störung im Fernverkehr“ innerhalb weniger Tage und davon, nach dem Montag sei es „erst am Mittwoch wieder rund“ gelaufen. Tatsächlich lagen in der Region mehrere, nicht identische Störungen übereinander.

Schon seit Dienstag fällt zusätzlich ein Stellwerk bei Northeim aus. Die Anlage liegt auf der klassischen Strecke zwischen Hannover und Göttingen, nicht identisch mit dem Donnerstagsdefekt auf der Schnellfahrstrecke. Ursache war nach Angaben der Bahn ein Wasserschaden; beschädigt worden seien Relais zur Steuerung von Weichen. Vor allem der Regionalverkehr ist betroffen, genannt werden die Linien RB80, RB81, RB82 und RB86. Die Bahn richtete Schienenersatzverkehr ein, strich Züge zwischen Göttingen, Northeim und dem Harz und räumte auch Verspätungen im Fernverkehr wegen Umleitungen ein. Ersatzteile seien am Mittwoch eingetroffen, sagte eine Sprecherin. Wenn nichts dazwischenkomme, könnten die Strecken im Laufe des Donnerstags wieder freigegeben werden; wann genau, sei noch unklar. Diese parallele Baustelle erwähnt BILD nicht. Wer „am Mittwoch wieder rund“ schreibt, meint den anderen, den Montagsfall – und unterschlägt, dass der Regionalverkehr Richtung Harz da bereits wieder lag.

Der Montag hatte den Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin getroffen, nicht die Strecke nach Göttingen. Bei Vegetationsarbeiten nahe Niederndodeleben im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, durchtrennte ein Mähfahrzeug Signalkabel. Die Strecke zwischen Magdeburg und Helmstedt beziehungsweise Magdeburg und Hannover wurde gesperrt. Sie ist derzeit die Umleitungsroute für den ICE-Verkehr von und nach Berlin, weil die Trasse über Stendal im Zuge der Korridorsanierung Berlin–Lehrte nicht zur Verfügung steht. Laut MDR Sachsen-Anhalt, der sich auf die Bahn stützt, wurden Fernzüge weiträumig über Hamburg umgeleitet und verspäteten sich um bis zu drei Stunden; andere Berichte nannten auf einzelnen Relationen noch längere Fahrzeiten. ICE-Züge wurden ohne Halt in Magdeburg in Richtung Uelzen geführt, im Regionalverkehr fuhren Busse, etwa zwischen Dreileben-Drackenstedt und Magdeburg. Während der Vollsperrung waren „jeweils rund 100 Züge im Personen- und im Güterverkehr“ von Umleitungen oder Ausfällen betroffen, wie es von der Bahn hieß. BILD verkürzt das auf „rund 100 Güter- und Personenzüge“ – das klingt nach einer Summe von 100, nicht nach je rund 100 in beiden Gattungen. Der NDR spricht von Hunderten Zügen. Erste Güter- und Fernzüge kehrten nach Bahnangaben am Dienstagnachmittag auf die Ost-West-Trasse zurück, seit Mittwochmorgen läuft dieser Abschnitt wieder normal, einen Tag früher als zunächst befürchtet.

Drei Störungen, drei Ursachen, eine gemeinsame Botschaft an die Fahrgäste: Die Reserve ist dünn. Fällt die Umleiterstrecke für die monatelange Sanierung Berlin–Lehrte aus, weil ein Mähfahrzeug ein Kabel kappt, steht das Konzept. Fällt ein Stellwerk bei Northeim wegen Wasserschadens aus, liegt der Regionalverkehr. Fällt am nächsten Morgen ein Stellwerk auf der Schnellfahrstrecke aus, stehen ICE-Züge von Hamburg und Berlin nach Frankfurt, München, Stuttgart, Wien und in die Schweiz. Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands der Güterbahnen, hatte den Montag bereits als „Drama mit Ansage“ bezeichnet: Die einzige Hauptschlagader für die 14-monatige Korridorsanierung sei selbst nicht verfügbar gewesen. Das ist eine zugespitzte Branchenkritik, keine behördliche Feststellung. Sie trifft aber den Punkt, den die Ereigniskette dieser Woche sichtbar macht. Eine Pressemitteilung der Bundespolizei zu den technischen Defekten liegt nicht vor; es handelt sich nach dem bisherigen öffentlichen Stand nicht um einen Anschlag oder eine Straftat, sondern um Technik, Wetter und einen Arbeitsunfall an der Infrastruktur.

Unverifiziert bleibt, welches konkrete Stellwerk auf der Schnellfahrstrecke betroffen war, warum es ausfiel, wie viele Züge am Donnerstag genau verspätet oder gestrichen wurden und ob am späteren Nachmittag noch einzelne Verspätungen nachwirken. Unverifiziert bleibt auch, ob die Northeimer Anlage im Laufe dieses Donnerstags tatsächlich wieder in Betrieb ging; die Bahn hatte das nur in Aussicht gestellt. Wer in Hannover, Göttingen, Frankfurt oder Hamburg auf dem Bahnsteig stand, brauchte keine zusätzliche Dramatisierung. Er brauchte eine Zahl, eine Uhrzeit und eine ehrliche Ansage, ob sein Zug fährt. Die Bahn hat die technische Störung nach knapp fünf Stunden als behoben gemeldet. Den Preis für den Rückstau, für drei Störungen in einer Woche und für ein Umleitungskonzept mit einer Hauptschlagader zahlen zuerst die Reisenden. Ein früherer eigener Bericht auf dieser Seite zu der Kabelpanne vom Montag liegt nicht vor; die Einordnung stützt sich deshalb auf die genannten Primärberichte der Bahn gegenüber ARD-Anstalten und auf die Störungsmeldung, nicht auf eine bereits veröffentlichte eigene Fahrgastchronik. Wer heute unterwegs ist, sollte die Verbindung trotzdem weiter prüfen: Ein behobenes Stellwerk auf der Schnellfahrstrecke ändert nichts daran, dass bei Northeim die Freigabe am Donnerstag noch ausstand und einzelne Verspätungen nachwirken können.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wieder ein Stellwerk, wieder Ausfälle, wieder die Formel, das Personal arbeite unter Hochdruck. An der Formulierung ist nicht zu zweifeln – an der Häufigkeit schon. Wer in wenigen Tagen Kabelbruch, Wasserschaden und den nächsten Stellwerksdefekt hintereinander erlebt, darf fragen, ob das noch Pech ist oder der Zustand der Anlage. Hochdruck am Morgen ersetzt keine vorsorgende Wartung in den Jahren davor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Politik hat einer monatelangen Korridorsanierung zugestimmt, die den Fernverkehr auf eine Umleiterstrecke zwingt. Fällt diese eine Achse aus, steht das System. Das ist keine höhere Gewalt, das ist eine Planung, die keine Reserve übriglässt. Management und Bundesregierung können das schönreden. Die Fahrgäste sitzen trotzdem fest, der Güterverkehr sucht sich Umwege, und die nächste Störung kommt, bevor die letzte vergessen ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine behobene Störung ist noch kein pünktlicher Zug. Solange der Rückstau den Vormittag auffrisst, bleibt die Entwarnung für viele Reisende eine Meldung ohne Ankunft. Die Bahn muss Stellwerke als kritische Infrastruktur behandeln, nicht als überraschenden Einzelfall. Und die Verantwortlichen in Konzern und Politik müssen erklären, warum sich solche Ausfälle in so kurzer Folge wiederholen – statt nur zu bitten, die Verbindung bitte selbst zu prüfen.

Was meinen Sie: Sind wiederholte Stellwerkausfälle noch Pech – oder ein Versagen der Vorsorge bei Bahn und Politik? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NDR, „Bahnstrecke Hannover-Göttingen: Störung ist behoben“, Stand 19. November 2026, 11:20 Uhr: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/bahnstrecke-hannover-goettingen-stoerung-ist-behoben,bahn-1490.html

t-online, „Bahn-Störung nach Frankfurt: Diese ICE- und IC-Linien sind betroffen“, 19. November 2026, 08:57 Uhr: https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_101535986/bahn-stoerung-nach-frankfurt-diese-ice-und-ic-linien-sind-betroffen.html

BILD, „Schon wieder Bahn-Chaos bei Hannover“, 19. November 2026, 09:14 Uhr: https://www.bild.de/regional/niedersachsen/schon-wieder-bahn-chaos-bei-hannover-viele-ice-zuege-betroffen-6afe9700332a07285981df9a

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