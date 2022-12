Hanover: Seniorin verstirbt nach Überfall in ihrer Wohnung!

Am Samstag, 24.12.2022, hat eine Täterin eine 84-Jährige in ihrer Wohnung in der Berliner Allee ausgeraubt. Im Anschluss flüchtete die Täterin unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover wollte die 84-jährige Seniorin gegen 12:00 Uhr ihre Wohnung verlassen. Beim Öffnen der Wohnungstür stand bereits eine Frau im Hausflur. Die Seniorin ging zurück in ihre Wohnung, jedoch kam die Täterin hinterher und trat der 84-Jährigen im Wohnungsflur gegen die Hüfte, woraufhin die Seniorin stürzte. Während die 84-Jährige am Boden lag ging die Täterin durch die Wohnung und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Seniorin konnte über den Hausnotruf die Feuerwehr verständigen. Sie kam mit einem Rettungswagen für eine weitere medizinische Behandlung in Krankenhaus. Am Sonntag, 25.12.2022, erlag sie ihren Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Ob die Täterin etwas erbeuten konnte ist bislang nicht bekannt.

Die Frau war etwa 1,70 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt und war von normaler Statur. Sie hatte mittelblonde, schulterlanges Haar und trug helle Kleidung.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes mit Todesfolge eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo