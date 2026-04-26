HASS UND HETZE GEGEN PRÄSIDENT ZEIGT WIRKUNG! ANSCHLAG BEI TRUMP-DINNER! SCHÜTZE NIEDERGERUNGEN – PRÄSIDENT IN SICHERHEIT GEBRACHT!

Trump nennt Schütze kranke Person!

Washington bebt, als mitten im feinen Korrespondenten-Dinner plötzlich Schüsse fallen und Panik durch den Saal jagt! Während Gäste noch versuchen zu begreifen, was passiert ist, liegt draußen bereits ein Mann am Boden, entkleidet, umringt von schwer bewaffneten Sicherheitskräften. Es ist der Moment, in dem aus einem glanzvollen Abend ein politischer Albtraum wird. Augenzeugen berichten von Sekunden purer Angst, während der Secret Service blitzschnell reagiert und Donald Trump aus der Gefahrenzone bringt.

Nur kurze Zeit später tritt Trump wieder vor die Presse und gibt sich kämpferisch, fast trotzig. Er spricht von einem „durchgeknallten Einzeltäter“ und macht klar, dass die Bedrohung ernst war. Der Verdächtige, laut Associated Press ein Mann aus Kalifornien, soll schwer bewaffnet gewesen sein – mit Pistole, Gewehr und Messern. Für Trump ist die Sache klar: ein gefährlicher Angriff, gestoppt in letzter Sekunde. Auch Jeanine Pirro bestätigt: Der Mann muss sich nun wegen Waffenbesitzes und Körperverletzung verantworten. Die Hauptstadt steht unter Schock, während Ermittler fieberhaft die Hintergründe prüfen.

Besonders brisant: Ein Beamter wird aus nächster Nähe beschossen – nur seine Schutzweste verhindert Schlimmeres! Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser versucht zu beruhigen, spricht von einem Einzeltäter ohne weitere Beteiligte. Doch die Diskussion um die Sicherheit des Veranstaltungsortes ist sofort entfacht. Das traditionsreiche Dinner der White House Correspondents Association wird abgebrochen – ein Abend, der in die Geschichte eingeht. Erinnerungen werden wach an das Attentat auf Ronald Reagan, das einst ebenfalls Washington erschütterte. Diesmal ging es glimpflich aus – doch der Schock sitzt tief.

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