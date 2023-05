Hasselroth: Mann (85) tot aufgefunden – Festnahme einer 79-jährigen Tatverdächtigen

(cb) Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei ermitteln aktuell wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts zum Nachteil eines 85-jährigen Mannes aus Hasselroth. Gegen 8 Uhr ging am Mittwochmorgen bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, woraufhin die ersten Einsatzkräfte nach dort eilten und beim Eintreffen den leblosen Rentner in seinem Wohnhaus in der Mittelstraße vorfanden. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Ermittler nahmen noch vor Ort die 79 Jahre alte Ehefrau des Getöteten unter dringendem Tatverdacht fest. Sie wird im Laufe des Donnerstages einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Zuge der Tatortaufnahme fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Den vorläufigen Ergebnissen der noch in den späten Abendstunden im gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt/Main durchgeführten Obduktion zufolge verstarb der Mann infolge stumpfer und spitzer Gewalteinwirkung. Die Hintergründe sowie das Motiv sind Teil der umfassenden und andauernden Ermittlungen, die aktuell wegen des Verdachts des Mordes geführt werden. Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter wenden sich bei Rückfragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.