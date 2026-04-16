+++ HAUPTSTADT-IRRSINN! TOURISTEN SOLLEN DEN DRECK WEGMACHEN – BERLIN LOCKT MIT GUTSCHEINEN! +++

Berlin – Kaum zu glauben, was sich die Hauptstadt jetzt einfallen lässt! Während sich viele Städte weltweit bemühen, Touristen mit Kultur, Sehenswürdigkeiten und sauberem Ambiente zu begeistern, geht Berlin einen völlig anderen Weg: Besucher sollen künftig selbst zum Müllgreifer greifen! Mit einem neuen Projekt will die Stadt Reisende dazu animieren, den herumliegenden Abfall einzusammeln – und dafür auch noch belohnt werden. Die Idee sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen: Ist das clever oder einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Lage außer Kontrolle geraten ist?

Hinter dem ungewöhnlichen Vorstoß steckt ein Konzept mit dem Namen „Berlin Pay“. Touristen, die sich daran beteiligen, Müll einzusammeln, sollen dafür Gutscheine erhalten, die sie in der Stadt einlösen können. Die Verantwortlichen versprechen sich davon nicht nur sauberere Straßen, sondern auch ein neues Gemeinschaftsgefühl zwischen Besuchern und Hauptstadt. Doch Kritiker schlagen Alarm: Wird hier nicht einfach Verantwortung ausgelagert? Statt auf funktionierende Stadtreinigung zu setzen, sollen nun ausgerechnet Urlauber das Problem lösen – ein Ansatz, der für Kopfschütteln sorgt.

Während Befürworter das Modell als kreative Lösung feiern und auf mehr Bewusstsein für Umwelt und Sauberkeit hoffen, wächst bei vielen die Sorge um das Image der Metropole. Berlin als Mitmach-Baustelle für Touristen? Für manche klingt das eher nach einem PR-GAU als nach einer Innovation. Klar ist: Die Debatte um den Hauptstadt-Irrsinn ist eröffnet – und sie zeigt einmal mehr, wie groß die Herausforderungen in Deutschlands bekanntester Stadt inzwischen geworden sind.

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