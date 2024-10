Hausbesitzer im Bundesstaat New York alarmiert von Einwanderern, die illegal die Grenze durch seinen Hinterhof überquerten

Ein Hausbesitzer im Bundesstaat New York hat einen zunehmenden Zustrom illegaler Einwanderer gemeldet, die durch seinen Hinterhof von Kanada in die Vereinigten Staaten reisen.

Chris Oliver, der in der Nähe der Grenze zwischen den USA und Kanada lebt, gab an, dass seine Trail-Kamera illegale Einwanderer – einschließlich Kinder – eingefangen hat, die durch sein Grundstück kreuzen. Seine unbefestete Einfahrt, nur wenige Meter von der Grenze entfernt, verbindet sein Haus mit einem nahe gelegenen Maisfeld, das die Grenze zwischen den beiden Ländern markiert.

„Es ist unglaublich, wie viele Menschen in den letzten anderthalb Jahren gekommen sind“, sagte Oliver. Er beschrieb, wie seine bewegungsaktivierte Trail-Kamera Benachrichtigungen an sein Telefon sendet und ihn oft auf nächtliche Überfahrten aufmerksam macht.

„Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Sie kommen ohne Papiere hierher, wenn du bei der Arbeit bist und Leute an deiner Kamera vorbeigehen siehst, weißt du nicht, ob diese Leute Schaden anrichten werden“, sagte Oliver. Er fügte hinzu, dass diese illegalen Einwanderer sogar Gegenstände zurückließen, während sie die Reise über die Grenze durch sein Grundstück machten.

Darüber hinaus enthüllte Oliver, dass die jüngsten kriminellen Vorfälle, einschließlich eines Falles, in dem ein kanadischer Mann, der mit zwei Morden in Verbindung stand, illegal die Grenze überquerte und in der Nähe von Akwesasne festgenommen wurde, seine Befürchtungen verstärkt haben. (Verwandt: Ein texanischer Rancher verklagt das DHS wegen einer „massiven Flut“ illegaler Einwanderer, die durch sein Grundstück gehen.)

„Das ist ein Beweis dafür, dass nicht alle diese Leute gut sind. Das ist die größte Sorge, wenn du nicht hier bist, was passieren wird“, sagte er.

Illegale Grenzübergänge im Swanton-Sektor haben in diesem Geschäftsjahr zugenommen

Im Februar teilte eine Einwohnerin von Highgate, Vermont, namens Kristy Brow, in einem Interview mit „Fox & Friends“ ähnliche Ängste, nachdem sie illegale Einwanderer auf ihren Überwachungskameras beim Grenzüberqueren und Habseligkeiten und Müll auf ihrem Grundstück zurückgelassen hatte.

„Es ist beängstigend zu wissen, dass man nicht weiß, was in deinem Wald lauert“, sagte Brow damals dem Gastgeber Griff Jenkins. „Wir wissen nie, was wir in unserem Bereich herausfinden werden. Wir haben… Kleidung gefunden, wie Sie im Video sehen können. Wasserthermosen. Man weiß nie, was man da draußen herausfinden wird. Mein Sohn war da draußen, und natürlich ist die Grenzpatrouille den Fußabdrücken gefolgt… Man fühlt sich nicht allzu sicher.“

„Die Anzahl der Menschen, die vorbeikommen, nimmt definitiv zu“, sagte Brow. „Wir sehen es nicht täglich, aber zumindest jede zweite Woche… Sie sehen eine Art Zeichen, dass jemand da draußen war. Wir hatten Videoaufnahmen auf unserer Trail-Kamera von drei Leuten, die sich überstießen. Der Typ vorne… sah unseren Blitz losgehen, also bedeutete er den anderen Jungs, still zu bleiben. Einmal, ich schätze, hatte er das Gefühl, dass es sicher war, dann bedeutete er ihnen, weiterzumachen, also machten sie einfach weiter. Unsere Nachbarn haben tatsächlich Leute auf unserem Grundstück gesehen, die auch auf unser Feld gegangen sind, also, ja, es ist einfach irgendwie beunruhigend. Du weißt nicht, was die Absichten von irgendjemandem sind.“

Die Immobilien von Brow und Oliver befinden sich in den USA. Der Swanton-Sektor des Zoll- und Grenzschutzes (CBP), eine nördliche Grenzregion, die Vermont, New Hampshire und Teile des Bundesstaates New York umfasst. Insbesondere dieser Sektor hat einen deutlichen Anstieg der illegalen Übergänge verzeichnet.

CBP-Daten zeigen einen dramatischen Anstieg der Befängnisungen entlang dieser Grenze, mit 17.810 Befängnahmen im laufenden Geschäftsjahr, verglichen mit nur 365 im Jahr 2021.

