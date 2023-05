Heidelberg – Steinwürfe auf PKWs am Gaisbergtunnel

Bislang unbekannte Täter bewarfen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.50 Uhr mehrere vorbeifahrende PKWs auf der Friedrich-Ebert-Anlage nach dem Gaisbergtunnel in Fahrtrichtung Peterskirche mit Gegenständen. An zwei Fahrzeugen wurden hierbei die Frontscheiben beschädigt und es entstand Sachschaden. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Da die Fahrzeugführer keine Tatverdächtigen sehen konnten, ist die Polizei auf sachdienliche Angaben von möglichen Zeugen angewiesen. Diese können sich unter 06221-18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.