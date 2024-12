Heilbronn: Zwei türkische Männer nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Bei einer gewalttätigen, innerfamiliären Auseinandersetzung wurde am Mittwochabend, den 18.12.2024, ein Mann in Heilbronn schwer verletzt. Im Zuge des Konflikts soll ein 32-Jähriger mit einem Messer sowie mindestens einem weiteren Gegenstand angegriffen worden sein. Der Streit soll zunächst in einer Wohnung in der Solothurner Straße begonnen und sich dann auf die Straße verlagert haben. Hier seien dann Familienangehörige des Geschädigten und Passanten dazwischen gegangen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen geflüchtet sein sollen. Der 32-Jährige musste mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden 33- und 29-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag, den 19.12.2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zum Ablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

Polizeipräsidium Heilbronn