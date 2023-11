Herborn: Sexuelle Belästigung am Bahnhof!

Ein Unbekannter hat am Montag (13.11.2023), um 16:30 Uhr, am Bahnhof eine 15-jährige Dillenburgerin sexuell belästigt und versucht ihre Handtasche zu stehlen. Hierbei drückte er sie an die Wand des Bahnhofsgebäudes und berührte sie oberhalb der Kleidung an dem seitlichen Brustbereich und an ihrem Gesäß. Ein Passant, der die Situation bemerkte, forderte den Unbekannten auf, wegzugehen, was er dann auch tat. Dabei nahm er die Tasche der Dillenburgerin mit. Der Passant lief ihm nach und nahm ihm die Tasche wieder ab. Laut Beschreibung der Zeugin soll der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild mit einem dunklen Vollbart haben. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Kapuze getragen haben. Weiterhin gab die Dillenburgerin an, dass sie bereits am Montag (16.10.2023) am Bahnhof in Herborn von demselben Mann in ähnlicher Form sexuell belästigt wurde. Die Polizei sucht zum einen weitere Zeugen des Vorfalls am 16.10. oder am gestrigen Montag und zum anderen bittet sie den jungen Mann, der dem Opfer zu Hilfe kam, sich dringend als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Polizeipräsidium Mittelhessen