Hersfeld/Rotenburg: SEK erschießt Hund bei Einsatz!

Ermittlungen nach Hinweis auf verbale Bedrohung

Schenklengsfeld. Am gestrigen Mittwoch (23.08.) hat die osthessische Polizei einen Hinweis erhalten, wonach es in einem familiären Umfeld zu einer verbalen Bedrohung gekommen sein soll. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen – diese dauern aktuell noch an.

In diesem Zusammenhang kam und kommt es derzeit unter anderem auch zu Durchsuchungsmaßnahmen an einer Wohnanschrift in Schenklengsfeld. Im Zuge dessen wurde ein Hund, der sich nach aktuellem Kenntnisstand auf dem Grundstück befand, in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (24.08.) durch Einsatzkräfte einer Spezialeinheit der hessischen Polizei tödlich verletzt.

Da in der Nacht vor Ort niemand angetroffen werden konnte, sucht die Polizei momentan nach einer beteiligten Person. Diese ist möglicherweise auf medizinische Hilfe angewiesen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns auf Grund der laufenden Ermittlungen sowie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht näher äußern.