HESSEN-PSYCHO-HORROR-KNAST-SKANDAL! WÄRTER-WILLKÜR UND TRÄNEN-DRAMA!

Ex-Psychiatiepatient aus hessisch Guantanamo Haina packt aus: „Sie ließen meine kranke Mutter vor der Tür leiden!“

Haina – Es sind Vorwürfe, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen! Ein ehemaliger Insasse bricht jetzt sein Schweigen über die Zustände hinter den hohen Mauern der Vitos-Klinik in Haina. Er berichtet von einem System aus Schikane, Kälte und menschlicher Grausamkeit, das selbst vor sterbenden Müttern keinen Halt macht. Während sich im Inneren Menschen verschiedenster Nationen und Religionen zusammenraufen mussten, scheinen die Verantwortlichen jedes Mitgefühl verloren zu haben. Fixierungen und Provokationen bis aufs Blut gehörten laut dem Insider zum brutalen Alltag in der Einrichtung.

Besonders herzzerreißend ist die Geschichte über den letzten Besuch seiner Mutter. Trotz bitterer Armut und einer beschwerlichen Anreise mit Bus und Bahn kämpfte sich die Familie immer wieder zu ihm durch. Als die Mutter einmal wegen der miserablen Verkehrsverbindung wenige Minuten zu spät kam, zeigten die Verantwortlichen ihr eiskalt die harte Schulter. Anstatt Gnade walten zu lassen, wurde die erschöpfte Frau wüst beschimpft und beleidigt. Nach einer halben Ewigkeit der Fahrt durften sie sich nur für einen winzigen Augenblick sehen, bevor die Uhr gnadenlos ablief und die Familie wieder auf die stundenlange Heimreise geschickt wurde.

Inmitten dieser Hoffnungslosigkeit steht nun das Schicksal eines anderen Mannes im Fokus: Thomas, ein ehemaliger Fallschirmjäger und Polizist, dem der Kontakt zu seiner schwerstkranken Mutter verweigert wird. Der Insider beschreibt ihn als Mann mit einwandfreiem Charakter, der selbst in dunkelsten Zeiten Kameradschaft bewies. Die Wut über die behandelnden Ärzte und Therapeuten sitzt tief, ihnen wird blanke Rechtsbeugung und menschliche Inkompetenz vorgeworfen. Es ist ein verzweifelter Aufschrei gegen ein System, das Menschen wegsperrt und ihnen in den schwersten Stunden des Lebens die Hand der Nächstenliebe verwehrt.

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