Hier ist der Grund, warum Weihrauch Serrata Essential Oil einen Platz in Ihrem Überlebenscache verdient

Der Mensch hat ätherische Öle für verschiedene Zwecke verwendet, wie z.B. zur Unterstützung der optimalen Gesundheit und zur Beeinflussung der Stimmung.

Als Preppers, Homesteader und Überlebenskünstler können Sie bei SHTF auch verschiedene ätherische Öle verwenden, um Ihr Zuhause sauber und desinfiziert zu halten. (h/t zu HappyPreppers.com)

Was sind ätherische Öle?

Ätherische Öle sind eine “flüchtige Aromaverbindung”, die aus Pflanzenstängeln, Wurzeln und Blättern stammt.

Während das Wort “flüchtig” hart klingt, bedeutet es, dass eine Substanz bei normalen Temperaturen leicht verdampft wird. Mit anderen Worten, flüchtige Verbindungen sind dampfig.

Die Praxis der Verwendung ätherischer Öle wird als Aromatherapie bezeichnet. Zum Teil beinhaltet diese Art der Therapie den Geruch der angenehmen Dämpfe verschiedener Öle, wie Weihrauch Serrata.

Holen Sie sich diese ätherischen Öle für Ihren Überlebensvorrat

Hier sind einige ätherische Öle, die Sie für Ihren Prepper-Vorrat vor SHTF erhalten können:

Ätherisches Lavendelöl

Ätherisches Lavendelöl hat einen beruhigenden und entspannenden Duft, der auch helfen kann, ängstliche Gefühle zu reduzieren.

Darüber hinaus können Sie ätherisches Lavendelöl verwenden, um Ihr Zuhause angenehm riechen zu lassen. Fügen Sie ein paar Tropfen des Wesentlichen zu mehreren Wattebällchen hinzu und verstecken Sie sie in Ihrem Mülleimer oder im Schuhschrank, um unangenehme Gerüche loszuwerden.

Ätherisches Pfefferminzöl

Ätherisches Pfefferminzöl ist eines der besten ätherischen Starteröle für Prepper. Dieses ätherische Öl revitalisiert, belebt und kühlt, wenn es topisch angewendet wird.

Wie Lavendel kann ätherisches Pfefferminzöl auch Ihren Hausgeruch angenehm machen. In Kombination mit einem Trägeröl kann ätherisches Pfefferminzöl auch helfen, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern.

Schließlich kann ätherisches Pfefferminzöl verwendet werden, um Spinnen, Nagetiere, Ameisen, Flöhe, Mücken und Läuse loszuwerden. (Verwandte: Natürliche und effektive Reinigungsmittel, die Sie verwenden können, um Ihr Zuhause sicher zu desinfizieren.)

Weihrauch serrata ätherisches Öl

Weihrauch (Boswellia serrata) hat einen reichen holzigen, erdigen Duft, was ihn ideal für die Aromatherapie macht.

Weihrauch Serrata ätherisches Öl kann als natürliches Abwehrmittel gegen Schädlinge wie Flöhe, Fliegen, Mücken und Zecken verwendet werden. Es ist auch ein natürlicher Reiniger und Desinfektionsmittel.

Weihrauch Serrata ätherisches Öl hat ein Erdungsaroma, das oft in der Meditation verwendet wird.

Wo man hochwertiges Weihrauch Serrata Ätherisches Öl bekommt

Oft als “König der ätherischen Öle” bezeichnet, ist ätherisches Weihrauchöl ein hochwirksames und vielseitiges Öl, das viele gesundheitliche Vorteile und Anwendungen bietet.

Weihrauchöl, das oft in der ayurvedischen und traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verwendet wird, ist dafür bekannt, gesunde Gehirn-, Haut-, Mund-, Atem- und Immunfunktionen zu unterstützen, Ihre Stimmung auf natürliche Weise zu verbessern und einen tiefen und erholsamen Schlaf zu unterstützen.

Neben der Unterstützung einer optimalen allgemeinen Gesundheit enthält das ätherische Weihrauch-Serrata-Öl auch andere nützliche Komponenten, die natürliche Reinigungseigenschaften besitzen, wie Alpha- und Beta-Pinen, Limonen, Myrcen und Linalool.

Diese Verbindungen machen Weihrauch Serrata ätherisches Öl zu einer großartigen Ergänzung zu hausgemachten natürlichen Reinigungslösungen sowie zu einem nützlichen Gegenstand in Ihrem Notfallvorsorge-Kit.

Health Ranger Select Organic Frankincense Serrata Essential Oil, eines der mächtigsten natürlichen Heilmittel von Mutter Erde, wird sorgfältig aus dem Saft des Boswellia serrata-Baumes extrahiert und ist ein großartiges ätherisches Allround-Öl für Ihr Zuhause und Ihre Selbstpflegebedürfnisse.

Eine Studie aus dem Jahr 2012, die in Letters in Applied Microbiology veröffentlicht wurde, schlug vor, dass ätherisches Weihrauch-Serrata-Öl natürliche Reinigungseigenschaften hat, die es zu einem ausgezeichneten, ungiftigen Reinigungsmittel für die Verwendung in Ihrem Haus machen.

Das bedeutet, dass Sie Health Ranger Select Organic Frankincense Serrata Essential Oil verwenden können, um bei SHTF auf natürliche Weise zu reinigen und zu desinfizieren. Das ätherische Öl ist besonders effektiv, wenn es mit ätherischen Ölen aus Myrrhe, Kalk oder Zedernholz kombiniert wird.

Wenn es in die Luft gestreut wird, kann ätherisches Weihrauch-Serrata-Öl Ihr Zuhause mit einem angenehmen, beruhigenden Duft füllen.

Dieses duftende und vielseitige ätherische Öl enthält keine Zusatzstoffe, Füllstoffe oder synthetischen Chemikalien. Es ist auch nicht-China, organisch zertifiziert und streng laborgetestet für Glyphosat, Schwermetalle und Mikrobiologie.

