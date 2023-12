Hier ist ein weiterer Beweis dafür, dass COVID-“Impfstoffe” MILLIONEN getötet haben!

Neue Daten aus den Vereinigten Staaten und Neuseeland zeigen definitiv, dass Millionen von Menschen an den “Impfstoffen” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) gestorben sind.

Im Durchschnitt stirbt nach den Daten etwa eine Person pro 1.000 Dosen COVID-Impfungen, die verabreicht werden. Denken Sie daran, dass die beiden wichtigsten mRNA (modRNA) COVID-Impfungen von Pfizer-BioNTech und Moderna in zwei Dosen kommen, was bedeutet, dass eine Person von 500 Personen stirbt, die die komplette Doppeldosis-Serie dieser beiden Marken erhalten.

Zum ersten Mal handelt es sich bei den neu veröffentlichten Daten um Daten zur öffentlichen Gesundheit auf Rekordebene, was bedeutet, dass es sich um einen so präzisen Datenpunkt handelt, wie Sie mit der größten Genauigkeit zeigen können, wie viele Menschen an den Aufnahmen sterben.

“Die Privatsphäre ist nicht der Grund dafür”, bemerkt Steve Kirsch, warum es so lange gedauert hat, bis die Daten zur öffentlichen Gesundheit auf Rekordebene endlich veröffentlicht wurden. “[Die Daten können leicht verschleiert werden (was wir bei diesen Daten getan haben), so dass kein Datensatz mit dem einer lebenden oder toten Person übereinstimmt.”

“Der Grund, warum die Daten geheim gehalten werden, ist einfach: Es würde die Tatsache aufdecken, dass die COVID-Impfstoffe unsicher sind, sowie alle Impfstoffe, über die ich Rekorddaten erhalten konnte.”

(Verwandte: Im vergangenen Jahr traten mehr als 90 Prozent aller “COVID”-Todesfälle bei Menschen auf, die entweder vollständig oder dreifach geimpft wurden.)

Etwa 675.000 Amerikaner sind bisher an COVID-Impfungen gestorben

Kirsch erhielt Neuseelands Rekorddaten für die öffentliche Gesundheit von “mutigen Whistleblowern”, sagt er, die im neuseeländischen Gesundheitsministerium arbeiten. In der Erkenntnis, dass es ein Problem mit den Jabs gibt, veröffentlichten diese Whistleblower die Daten einer großen Bevölkerung aller Altersgruppen, um weitere Bemühungen zu unterstützen, die Wahrheit darüber zu erfahren, wie tödlich diese Schüsse wirklich sind.

Das folgende Video mit dem Titel “M.O.A.R. (Mother of All Revelations)”, erklärt mehr über das Leck, (Das Video wurde auch auf YouTube geteilt, wurde aber fast sofort von der Google-eigenen Plattform gelöscht.):

Kirsch erstellte eine Reihe von Folien, die die Daten viel detaillierter erklärten. Es gibt auch eine PDF-Version der Folien, die auch durchsuchbar ist und das Kopieren und Einfügen von Text ermöglicht.

Die Daten der Vereinigten Staaten stammen von Medicare, und Kirsch sagt, dass er auch eine andere nicht offengelegte Quelle der US-Daten hat, die er noch nicht offenlegen wird.

“Alle Daten im Datentransparenz-Bucket sind bereinigt”, sagt Kirsch. “Jede Übereinstimmung mit den tatsächlichen Aufzeichnungen [sind] völlig zufällig.”

“Die Daten wurden so bereinigt, dass die Statistiken erhalten bleiben. Wir haben die Bucket-Analyse mit den ursprünglichen und verschleierten Daten durchgeführt und fast identische Ergebnisse erhalten. Es gibt keinen Grund, warum eine Gesundheitsbehörde nicht dasselbe tun könnte, was wir getan haben.”

Kirsch wurde von dem Whistleblower, der ihm diese bahnbrechenden Daten zur Verfügung stellte, gebeten, sie bis zum 30. November vertraulich zu behandeln. Dies sollte dem Whistleblower Zeit geben, die Logistik zu finden, wie die Daten am besten veröffentlicht werden können.

Kirsch stellt auch fest, dass die neuseeländischen Daten nicht perfekt sind, da es sich nicht um eine vollständige Stichprobe handelt. Einige der eingeschlossenen Personen wurden erst ab ihrer dritten Dosis registriert, und nur geimpfte Personen sind in der Datenbank enthalten.

“Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Daten mit einem sicheren Impfstoff übereinstimmen”, schreibt Kirsch. “Ich schätzte, dass der Impfstoff im Durchschnitt etwa 1 Person pro 1.000 Dosen tötete. Das bedeutet, dass schätzungsweise 675.000 Amerikaner durch die COVID-Impfstoffe getötet wurden.”

