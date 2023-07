Hilzingen: Auseinandersetzung vor dem Freibad endet in der Gewahrsamszelle!

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor dem Freibad in der Riedheimer Straße am Dienstagabend hat die Polizei zwei Personen in Gewahrsam genommen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten vier Erwachsene, die zuvor mit ihren Kindern im Schwimmbad waren, zunächst verbal und schließlich körperlich derart aneinander, dass sie nur noch durch die Polizei und unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray getrennt werden konnten. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens nahmen die Beamten schließlich zwei beteiligte Frauen im Alter von 21 und 45 Jahren in Gewahrsam. Dabei leisteten die beiden erheblichen Widerstand, wobei ein Beamter leichte Verletzungen erlitt.