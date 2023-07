Hirschau: Exhibitionist an Baggersee!

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag am Hirschauer Baggersee im Rittweg unsittlich gezeigt. Eine Zeugin entdeckte den Mann, der in einem dortigen Gebüsch saß, erstmalig gegen 16.45 Uhr. Kurze Zeit später konnte dieselbe Zeugin den Mann, wiederum in ähnlicher Situation, an gleicher Stelle sehen. Nachdem die Zeugin den Mann daraufhin ansprach, ergriff dieser die Flucht und fuhr mit einem älteren, silbernen Fahrrad in Richtung Wurmlingen davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte er nicht mehr gefasst werden. Zeugen, die Hinweise zu dem etwa 40 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren, einer eher unsportlichen Figur, einem hellem T-Shirt, kurzer, dunkler Hose geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Polizeipräsidium Reutlingen