Hitzetode-Skandal nur in Deutschland!Was für ein Skandal! Während in Italien die Sonne gnadenlos brennt und die Temperaturen in den Himmel schießen, bleibt die Sterblichkeit dort völlig normal. Kein Anstieg, keine Dramatik, nichts. Doch ausgerechnet im selbsternannten Klima-Land Deutschland explodieren die Zahlen der Hitzetoten. Nur hier. Nur bei uns. Der Rest von Europa? Alles ruhig, alles im grünen Bereich, keine Übersterblichkeit weit und breit. Und die Zahlen vom RKI? Die stimmen mal wieder nicht – genau wie damals bei Corona. Ein Muster, das einem den Atem raubt.Die amtliche italienische Sommerüberwachung hat für 2026 klar und deutlich festgestellt: Es gibt landesweit keine auffällige Übersterblichkeit. Die Sterblichkeit lag im Wesentlichen genau im erwarteten Bereich. Kein Drama, keine Panikmache. Der Abschlussbericht für den Sommer 2026 kommt zu einem Ergebnis, das sich himmelweit von dem unterscheidet, was in Spanien gemeldet wurde.

Trotz der starken Hitze, die das Land erhitzt hat, wurde insgesamt kein deutlicher Anstieg der Sommersterblichkeit festgestellt. Die Mortalität blieb im Wesentlichen im erwarteten Bereich. Punkt.Und während die Italiener das ganz cool nehmen und ihre Behörden nüchtern bilanzieren, läuft in Deutschland die Maschine heiß. Plötzlich sollen Hitzetote wie Pilze aus dem Boden schießen – und das nur hier. Im Klima-Vorzeige-Land, in dem man sonst jedes Grad und jedes Gramm CO₂ mit Argusaugen verfolgt. Im Rest von Europa? Stille. Keine Übersterblichkeit, keine Alarmmeldungen, nichts dergleichen. Italien beweist es: Starke Hitze muss nicht automatisch zu einem Massensterben führen.

Die Sterblichkeit bleibt im Rahmen. Doch in Deutschland wird das Narrativ anders gestrickt.Man fragt sich unwillkürlich: Warum nur hier? Warum steigen die Zahlen ausgerechnet im Land, das sich als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel feiert? Die Antwort liegt möglicherweise in den Zahlen selbst. Denn die vom RKI – und die haben sich schon einmal gründlich vertan, als es um Corona ging. Damals wie heute scheint die Statistik nicht so recht zu passen. Während Italien offiziell meldet, dass alles im erwarteten Bereich lag, und Spanien offenbar andere Werte vorlegt, bleibt Deutschland der Sonderfall. Der einzige Sonderfall.Es ist ein Muster, das sich wiederholt. Starke Hitze in Italien – und doch keine auffällige landesweite Übersterblichkeit.

Der Abschlussbericht spricht eine klare Sprache: Trotz allem kein deutlicher Anstieg. Die Mortalität im Wesentlichen normal. Und in Deutschland? Da wird skandalisiert, alarmiert und mit Zahlen hantiert, die mal wieder hinterfragt werden müssen. Der Rest Europas lebt weiter, ohne dass die Übersterblichkeit durch die Decke geht. Nur hier scheint etwas aus dem Ruder zu laufen – oder zumindest die Berichterstattung darüber.Drei Absätze ohne Zahlen machen die Sache noch deutlicher:

Erstens – Italien hat die Hitze ausgesessen und die Behörden haben nüchtern festgestellt, dass das Leben einfach weiterging. Kein großes Sterben, keine landesweite Katastrophe. Die Menschen haben die Sommerhitze ertragen, und die Statistik blieb unauffällig.

Zweitens – Während anderswo die Temperaturen ebenfalls hoch kletterten, blieb die Sterblichkeit im Rahmen des Üblichen. Kein Ausnahmezustand, keine dramatischen Ausschläge. Das zeigt, dass Hitze allein nicht automatisch den Tod bringt.

Drittens – In Deutschland hingegen wird ein ganz anderes Bild gemalt. Hier scheint plötzlich alles anders zu sein, und die Zahlen vom RKI sorgen erneut für Misstrauen. Genau wie früher schon. Ein Skandal, der nach Aufklärung schreit.Und so bleibt der bittere Beigeschmack: Während Italien offiziell bilanzieren kann, dass trotz starker Hitze die Sommersterblichkeit nicht deutlich angestiegen ist und alles im erwarteten Bereich lag, während der Rest Europas keine Übersterblichkeit meldet, steht Deutschland allein da. Mit steigenden Zahlen, mit einem RKI, dem man nicht mehr so recht traut, und mit einem Klima-Narrativ, das plötzlich nur hier zu greifen scheint. Ein Hitzetode-Skandal, der wirklich nur in Deutschland stattfindet. Der Rest des Kontinents macht weiter – ganz normal.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24