Hochfeld: Bei Hochzeitskorso Schreckschusswaffe abgefeuert!

Nach Hinweisen auf Schüsse aus einer Schreckschusspistole hat die Polizei am Sonntagnachmittag (4. Juni, gegen 14 Uhr) im Bereich der Auffahrt zur A40 in Kaßlerfeld einen Hochzeitskorso von etwa 20 Fahrzeugen kontrolliert. Die Beamten sprachen den 24-jährigen Fahrer eines Tesla, aus dem die Schüsse abgefeuert worden sein sollen, direkt an. Er gab zu, aus einer PTB-Waffe in die Luft gefeuert zu haben. Eine waffenrechtliche Erlaubnis hatte er nicht. Die Polizei fand die Waffe geladen in einer Sporttasche im Auto. Der dazugehörige Waffenkoffer lag separat daneben. Die Polizei stellte die Waffe sicher und schrieb eine Anzeige. Außerdem muss sich der Fahrer eines Range Rover mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil er am Ende des Korsos einen riskanten und ordnungswidrigen Fahrstreifenwechsel hingelegt hatte. Nach der Kontrolle aller Fahrzeuge ermahnte die Polizei die Teilnehmer des Korsos und lies sie weiterfahren.