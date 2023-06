Hochheim: Mann in den Weinbergen attackiert!

(da)Am Samstagabend wurde ein Mann aus Hochheim in den dortigen Weinbergen attackiert und mit einem Messer bedroht. Gegen 23:00 Uhr befand sich der 51-Jährige mit seinem Hund auf der abendlichen Gassigehrunde, als er an einer Wetterschutzhütte in den Weinbergen von drei Unbekannten angesprochen und direkt bedroht wurde. Unvermittelt habe einer der Personen ihm gegen die Brust geschlagen und ihn somit zu Boden gebracht. Am Boden liegend sei er dann von den Angreifern getreten und mit einem Messer bedroht worden. In Anbetracht dieser Bedrohung habe der Hochheimer ein Tierabwehrspray eingesetzt und so die Angreifer in die Flucht schlagen können. Bei den Angreifern soll es sich um drei Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren gehandelt haben. Der Mann mit dem Messer sei ca. 180cm groß gewesen, mit einem kräftigen Körperbau und kurzen, braunen Haaren. Er habe eine helle Jeans und ein dunkles T-Shirt mit hellem Aufdruck getragen. Die zweite Person sei ca. 175cm groß gewesen und von eher schmaler Statur. Er habe eine dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt getragen. Der Dritte habe eine dunkle Hose und ein grün-gelbliches Shirt getragen. Weiterhin wurden die Angreifer mit einem “europäischen Erscheinungsbild” beschrieben. Die Polizeistation Flörsheim ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter 06145 / 5476-0 Hinweise entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden