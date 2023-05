Höchst im Odenwald: Verletzter Radfahrer durch Hochzeitskorso!

Am Samstag, den 13.05.2023 – in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Höchst ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Lützelbach verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Rahmen eines Hochzeitskorsos mit mehreren Fahrzeugen, die von der Stadtmitte Höchst in Richtung L3106 unterwegs waren. Der Unfallverursacher hielt an und leistete dem Fahrradfahrer Hilfe, entfernte sich jedoch anschließend. Der Radfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Höchst i. Odw. um Hinweise zu einer weißen und einer schwarzen Mercedes Limousine, welche Teilnehmer des Hochzeitskorsos waren. Polizeistation Höchst i. Odw. Tel.: 06163 9410.