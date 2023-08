Hofheim: Ausländische Facharbeiter nach möglichen Sexualdelikt gesucht!

1. Zeuginnen und Zeugen nach möglichem Sexualdelikt gesucht, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, (dortige Parkanlage) Sonntag, 13.08.2023, 22:55 Uhr

(fh)Nachdem der Polizei ein mögliches Sexualdelikt vom vergangenen Sonntagabend in einer Parkanlage in Hofheim gemeldet wurde, bittet die Kriminalpolizei nach den ersten Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben einer 21-jährigen Hofheimerin zufolge habe sie sich am 13.08.2023 gegen 22:55 Uhr in der Rudolf-Mohr-Anlage in Hofheim aufgehalten, als sie plötzlich von mindestens zwei unbekannten Männern in ein Gebüsch gezogen worden sei. Dort sei es zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Im Anschluss flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Anschließend traf sich die Hofheimerin am Bahnhof mit einem Bekannten und man informierte die Polizei. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf, möglichen Tathandlungen, den Hintergründen und den einzelnen Tatbeteiligungen dauern aktuell an.

Die Männer sollen 18 bis 40 Jahre alt gewesen seien und nach Angaben der 21-Jährigen “südländisch” ausgesehen haben. Einer habe ein T-Shirt sowie eine lange Hose getragen. Weitere Angaben zum Aussehen konnte die Geschädigte nicht machen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet nun mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am vergangenen Sonntagabend verdächtige Beobachtungen in der Rudolf-Mohr-Anlage gemacht haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden