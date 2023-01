Hofheim: Indisch aussehender Mann belästigt 13-Jährige!

Hofheim am Taunus, Lorsbach, Alt Lorsbach, Mittwoch, 04.01.2023, 22:53 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend ein 13-jähriges Kind im Hofheimer Stadtteil Lorsbach belästigt, indem er ihr ein obszönes Video auf dem Handy zeigte. Den Angaben der Geschädigten folgend, war sie um 22:53 Uhr in der Straße „Alt Lorsbach“ mit ihrem Hund spazieren, als neben ihr ein silberfarbenes Auto mit Frankfurter Kennzeichen hielt. Aus diesem Fahrzeug heraus wurde das Mädchen von einem etwa 40 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und dunklen, kurzen Haaren angesprochen. Dabei holte der Täter ein Smartphone hervor und zeigte ein kurzes Video mit anstößigem Inhalt. Kommentarlos setzte die Geschädigte ihren Weg nach Hause fort, wo die Polizei alarmiert wurde. Bei dem Unbekannten, der anschließend in Richtung Hofheimer Kernstadt weiterfuhr, soll es sich um einen indisch aussehenden Mann gehandelt haben.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Fall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.