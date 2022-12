Hofheim: Sexuelle Belästigung im Linienbus!

(jn)In einem Linienbus ist am Mittwochmorgen eine 18-Jährige aus Hofheim von einem Mann angefasst worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung übernommen und hat bereits einen 35-jährigen Tatverdächtigen im Visier. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 06:40 Uhr in einem Bus zwischen Wildsachsen und der Hofheimer Kernstadt saß, als sie von hinten angefasst worden sei. Dabei habe der Mann, welcher hinter ihr saß, zwischen den Sitzen hindurchgegriffen und sie augenscheinlich vorsätzlich berührt.

Die Polizei geht nun ersten Hinweisen zu dem Tatverdächtigen nach und bittet weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden