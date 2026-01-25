HORMUS-ZUNDERBOX: Trumps Flotte entfacht den Weltuntergang!

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!

Die Apokalypse rückt näher! US-Präsident Trump hat die gewaltige Flugzeugträger-Armada USS Abraham Lincoln mit Kriegsschiffen und Jagdfliegern in den Persischen Golf geschickt. Der Iran droht sofort mit vernichtender Vergeltung. Die Straße von Hormuz, die schmale Öl-Arterie der Welt, könnte jederzeit zum Kriegsschauplatz werden. Experten warnen: Das ist keine Übung, sondern der Countdown zur schlimmsten Krise aller Zeiten. Wenn die erste Rakete fliegt, explodieren die Ölpreise in bisher unbekannte Höhen. Benzin wird für Normalbürger unbezahlbar. Die Lichter gehen aus, die Supermarktregale leeren sich. Die westlichen Notfallreserven sind aufgebraucht – eine jahrzehntelange Politik hat die eigene Energieproduktion ruiniert. Die moderne Landwirtschaft bricht zusammen, weil Düngemittel und Treibstoff fehlen. Hyperinflation verwandelt den Dollar in wertloses Papier. Das globale Lieferketten-System, das just-in-time funktioniert, kollabiert über Nacht. Massenmigration, Stromausfälle und soziale Unruhen verwandeln unsere Städte in Krisengebiete.

Doch das ist erst der Anfang! Während Amerika im Persischen Golf blutet, schlägt China ungestraft zu und schnappt sich Taiwan. Die BRICS-Mächte, angeführt von China und Russland, haben ein neues Gold-basiertes Finanzsystem aufgebaut. Der Dollar wird als Weltwährung abgeschafft. Gold und Silber schießen in astronomische Höhen. Die Globalisten nutzen das Chaos aus, um ihre endgültige Kontrolle durchzusetzen: Digitale Zentralbankwährungen und digitale Ausweise werden als „Rettung“ verkauft, sind aber in Wahrheit Instrumente totaler Überwachung. Wer nicht spurt, wird vom Geld abgeschnitten. Der Westen wird zu einem abhängigen Vasallenstaat degradiert. Freiheit wird zur ferner Erinnerung. Die einzige Rettung: Vorbereitung! Wer jetzt aufwacht, physische Edelmetalle kauft, eigene Lebensmittel anbaut und dezentrale Kryptowährungen nutzt, kann sich retten. Die Wahrheit findet man nur noch auf unzensierten Plattformen. Der Countdown läuft – wer nicht handelt, wird zum Opfer der neuen Weltordnung!

