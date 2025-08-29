Horror-Fund im Allgäu! Frauenleiche entdeckt – Lebensgefährte von vermisster Valerie festgenommen!

Lauben/Bayern – Eine schreckliche Nachricht erschüttert das beschauliche Allgäu und ganz Deutschland! Nach tagelanger, fieberhafter Suche ist in der Nähe eines Waldstücks im Oberallgäu eine Frauenleiche gefunden worden. Wenig später erfolgte der nächste Schock: Der Lebensgefährte der seit Tagen vermissten Valerie S. (32) wurde festgenommen.

„Das ist einfach nur entsetzlich!“, äußerte sich eine schockierte Anwohnerin aus Rüsselsheim. „Man hofft bis zum Schluss, dass so etwas nicht passiert.“

Valerie S. war seit letztem Dienstag spurlos verschwunden. Eine große Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften, Suchhunden und Drohnen war angelaufen. Freunde und Familie hatten verzweifelt nach der jungen Frau gesucht und in den sozialen Medien zur Mithilfe aufgerufen. Die Hoffnung, sie lebend zu finden, schwand mit jedem Tag.

Führt die Spur zum Lebensgefährten?

Die Ermittler der Kriminalpolizei Kempten bestätigten den Fund der Leiche und die Festnahme des Lebensgefährten. Nähere Details zur Todesursache und den genauen Umständen der Festnahme wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt geben. Es wird jedoch spekuliert, dass der Mann ins Visier der Ermittler geriet, nachdem er sich in Widersprüche verwickelt haben soll.

Die Leiche wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht, um die genaue Todesursache und die Identität zweifelsfrei zu klären. Doch vieles deutet bereits jetzt darauf hin, dass es sich um die vermisste Valerie S. handelt.

In Rüsselsheim und im ganzen Land herrscht Bestürzung über die grausame Tat. Die Gedanken sind bei der Familie und den Freunden der Toten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um Licht in dieses dunkle Verbrechen zu bringen.