Die frühen Tage der Pandemie waren voller Panik und mangelndem Verständnis der Krankheit, und es ist eine unglückliche Tatsache, dass viele Patienten unnötig starben. Eine neue Studie in der Zeitschrift Medical & Clinical Research weist jedoch auf die erschreckende Möglichkeit hin, dass einige Patienten tatsächlich eingeschläfert wurden.

Das Papier, Excess Deaths in the United Kingdom: Midazolam and Euthanasia in the COVID-19 Pandemic, wirft einige ernsthafte Fragen darüber auf, wie der britische National Health Service in seinen frühen Tagen mit der Krankheit umgegangen ist, und hebt hervor, was eine bewusste Politik zu sein scheint, die vom NHS festgelegt wurde, um bestimmte Gruppen von Patienten einzuschläfern, insbesondere diejenigen, die Atemprobleme hatten.

In der Studie, die noch nicht von Experten begutachtet wurde, untersuchten die Forscher eine deutliche Verzonkorrelation zwischen Patienten, die in einigen Teilen des Landes die palliative sedative Midazolam und die COVID-19-Übersterblichkeitsraten erhielten.

Der Studienautor Wilson Sy stellte fest, dass die Injektionen und überschüssigen Todesfälle zwar stark korreliert waren, die Daten jedoch nicht synchron sind, da das Medikament nicht sofort wirksam wird. Noch verschlimmert wird dieses Problem durch die Tatsache, dass es einige Verzögerungen bei der Registrierung von Todesfällen sowie bei der Dosierungsberichterstattung gab.

“Die sehr hohe Korrelation (Koeffizient 91 Prozent) zwischen überschüssigen Todesfällen, die einen Monat nach Midazolam-Injektionen zurückbrien, ist weitgehend auf die ersten beiden enormen Spitzen bis Anfang 2021 zurückzuführen”, schrieb er.

Der Autor äußerte Bedenken, dass der NHS die Richtlinien für die Palliativversorgung für Coronavirus-Patienten missbraucht haben könnte.

Er fügte hinzu: “Anfang 2020 wurden vom National Institute for Health and Care Excellence (NICE) schnell neue Richtlinien für die Bewältigung von COVID-19-Symptomen entwickelt, einschließlich derjenigen am Ende des Lebens [22]. Die schnell entwickelten neuen Richtlinien öffneten effektiv die Tür zur Umsetzung einer Euthanasiepolitik in Großbritannien während der Pandemie”.

NICE sagte, dass sie ihren üblichen Prozess zur Entwicklung von Leitlinien angesichts der Dringlichkeit der Pandemie nicht verfolgen könnten. Es wies Angehörige der Gesundheitsberufe an, Patienten Midazolam zur Behandlung von Atemnot zusammen mit Morphin zu geben.

Die Verwendung von Morphin und Midazolam im Tandem wird in Gesundheitskreisen seit langem als umstritten angesehen, da Berichte über Missbrauch in der Palliativmedizin berichtet wurden. Während des Hurrikans Katrina wurde ein Krebschirurg der Louisiana State University School of Medicine beschuldigt, die Medikamentenkombination missbraucht zu haben, um Patienten zu einstieren, wobei mehr als 34 Menschen unter der Obut von Dr. Anna Maria Pou unter verdächtigen Bedingungen.

Midazolam war auch Gegenstand der Debatte über seine Verwendung für tödliche Injektionen für Gefangene. In Oklahoma schüttelte ein Gefangener mehrere Minuten lang und erbrach sich, nachdem ihm das Beruhigungsmittel während seiner Hinrichtung verabreicht worden war, und eine Gruppe von Todeszeilgefangenen argumentierte vor Gericht, dass die Mischung der verwendeten Drogen ein so hohes Maß an Schmerzen verursachen könnte, dass es als “verfassungsmäßig unerträglich” angesehen werden kann.

Sy fügte hinzu, dass jede regionale Subpopulation eine positive Korrelation zwischen Midazolam-Dosen und überschüssigen Todesfällen hatte, was bedeutet, dass der Effekt wahrscheinlich kausal ist und nicht auf signifikante Störfaktoren zurückzuführen ist.

“Das Verbrechen des Jahrhunderts”

Der ehemalige britische Abgeordnete Craig Kelly nannte diese Erkenntnis “das Verbrechen des Jahrhunderts” und postete auf X: “Wenn die Daten korrekt sind, ist die einzige Schlussfolgerung, dass Zehntausende älterer Engländer mit einer Injektion des End-of-Life-Medikaments Midazolam ermordet wurden. Diese Todesfälle wurden dann fälschlicherweise auf Covid zurückgeführt, das die Grundlage der öffentlichen Angstkampagnen war, die verwendet wurden, um die Lockdowns und die massenhaft vorgeschriebenen Injektionen der Öffentlichkeit (einschließlich Kinder) mit einer experimentellen medizinischen Intervention zu rechtfertigen, die keine langfristigen Sicherheitsdaten hatte.”

Er weist auf Gewinne als die wahrscheinlichste Motivation hin und fügt hinzu: “Und auf dem Weg dorthin hat eine kleine Gruppe, die die Notwendigkeit von Masseninjektionen vorantreibt, Milliarden verdient”.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

En-Volve.com

ResearchGate.net

newstarget.com