HUBSCHRAUBER-ALARM ÜBER BKH LOHR AM MAIN ! PATIENT AUS BKH GEFLÜCHTET – POLIZEI JAGT MANN MIT GROSSAUFGEBOT DURCH DEN LANDKREIS!

Dreimal in vier Wochen ist ein Patient geflüchtet!

Schock am Samstagnachmittag in Lohr am Main! Plötzlich kreist ein Polizeihubschrauber über der Stadt, Streifenwagen rasen durch die Straßen und rund um das Bezirkskrankenhaus herrscht Ausnahmezustand. Ein untergebrachter Patient soll während eines begleiteten Ausgangs die Gelegenheit zur Flucht genutzt haben und verschwand innerhalb weniger Augenblicke vom Gelände der Klinik. Augenzeugen berichten von hektischen Suchmaßnahmen und einer sofort eingeleiteten Großfahndung im Bereich der Forstschule und der angrenzenden Wege. Während die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann sucht, wächst in der Bevölkerung die Verunsicherung. Besonders brisant: Nach Angaben aus dem Umfeld der laufenden Maßnahmen soll es bereits mehrfach innerhalb kurzer Zeit zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein. Jetzt stellen sich viele Bürger die Frage, wie es erneut zu einer Flucht aus dem Umfeld des Bezirkskrankenhauses kommen konnte.

Nach bisherigen Informationen handelt es sich bei dem Flüchtigen um den vierundvierzigjährigen Florin Carlito. Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung des Mannes und warnt eindringlich davor, ihn eigenständig anzusprechen. Gesucht wird nach einem Mann mit kurzen blonden Haaren, bekleidet mit einem hellen T-Shirt, Jeans und einem auffälligen grünen Kapuzenpullover. Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmen seit Stunden den Bereich rund um Lohr am Main und kontrollieren Wege, Straßen und mögliche Fluchtrouten. Auch aus der Luft wird intensiv gesucht. Die Behörden richten einen dringenden Appell an Autofahrer im gesamten Raum Main-Spessart: Derzeit sollen keine Anhalter mitgenommen werden. Wer eine Person entdeckt, auf die die Beschreibung passt, soll umgehend den Polizeinotruf verständigen. Die angespannte Lage sorgt inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus für Gesprächsstoff.

Der neue Vorfall entfacht nun erneut eine hitzige Debatte über Sicherheit, Überwachung und die Situation rund um das Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main. In sozialen Netzwerken überschlagen sich bereits Kommentare und Spekulationen. Viele Menschen zeigen sich erschrocken darüber, dass es innerhalb kurzer Zeit offenbar wiederholt zu Fluchten gekommen sein soll. Während die Polizei mit allen verfügbaren Kräften versucht, den Flüchtigen schnellstmöglich aufzuspüren, wächst gleichzeitig der Druck auf die Verantwortlichen der Einrichtung. Bürger fragen sich, ob die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen überhaupt noch ausreichen oder ob dringend Konsequenzen gezogen werden müssen. Fest steht: Der aktuelle Großeinsatz hält die Region in Atem – und ganz Lohr blickt gespannt auf die nächsten Stunden der dramatischen Fahndung.

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