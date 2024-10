Hurrikan Helene schaltet den wichtigsten IV-Flüssigungsproduzenten ab, da er die Krankenhäuser vor einer möglichen 40%igen Verringerung der Versorgung warnt

Ein Medizintechnikunternehmen, das für die Herstellung von IV-Flüssigkeiten für die meisten US-Krankenhäuser verantwortlich ist, gab letzte Woche bekannt, dass es die Produktion in seiner in North Cove, North Carolina, ansässigen Einrichtung aufgrund der Schäden durch den Hurrikan Helene vorübergehend einstellen würde – was große Bedenken hinsichtlich eines möglichen landesweiten Mangels an intravenösen Flüssigkeiten aufwirft.

Baxter International, der größte Produzent von IV-Flüssigkeit, warnte die Krankenhäuser, damit zu rechnen, dass ihr Angebot laut Dr. Paul Biddinger, der Chief Offizier für Bereitschaft und Kontinuität im Mass General Brigham Hospital in Boston, das jeden Monat mehr als 100.000 Liter IV-Flüssigkeit von Baxter verbraucht.

„Das Unternehmen arbeitet rund um die Uhr in enger Abstimmung mit lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Beamten zusammen, um das Ausmaß des Schadens zu bewerten und einen Plan umzusetzen, um die Anlage so schnell wie möglich wieder online zu bringen, um Versorgungsunterbrechungen für Patienten zu verringern“, sagte der Baxter mit Sitz in Deerfield, IL, in einer Erklärung.

Kritisch für Operationen, wenn eine Person nicht in der Lage ist zu essen oder zu trinken, liefern intravenöse Flüssigkeiten Medikamente oder Wasser mit Elektrolyten direkt in den Blutkreislauf eines Patienten, um ihn hydratisiert zu halten. Das Unternehmen stellt auch Spezialflüssigkeiten her, wie z. B. Peritonealdialyseflüssigkeit, die Patienten mit Nierenversagen hilft, Abfall aus ihrem Blut zu filtern, sowie Spülflüssigkeiten, die bei Eingriffen zum Reinigen oder Spülen von Wunden verwendet werden.

Ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Soziales sagte, dass zwei andere große Hersteller von IV-Flüssigkeiten in den USA ebenfalls daran arbeiten, das Angebot zu erhöhen.

„[US-A Food and Drug Administration] Das Büro für Arzneimittelknappheit der FDA steht in Kontakt mit Baxter über die Auswirkungen auf die in der Einrichtung hergestellten Produkte und wird sich weiterhin mit [Federal Emergency Management Agency] FEMA abstimmen, um das Unternehmen bei der Reinigung der Einrichtung zu unterstützen“, sagte der Sprecher.

B. Braun Medical, das etwa 23 Prozent des Marktes für IV-Flüssigkeiten ausmacht, möchte das Angebot an den „kritischsten Produkten“ oder „Krankenhausarbeitspferden“ erhöhen, wie z. B. großvolumigen Beuteln – 500 Milliliter bis 2.000 Milliliter – Natriumchlorid, sterilem Wasser und Laktat-Ringer. Es stellt auch neue Mitarbeiter ein und hofft, in den kommenden Wochen in zwei seiner Einrichtungen rund um die Uhr zu arbeiten.

ICU Medical, ein weiterer Lieferant von IV-Flüssigkeiten, sagte, dass es auf potenzielle Nachfragesteigerungen überwacht. Es hat „bereits die notwendigen Schritte unternommen, um die Produktion zu steigern, um den Marktbedarf zu decken“, sagte Sprecher Harrison Richards.

Krankenhäuser beginnen, Vorräte zu sparen und finden andere Wege, um die Bedürfnisse der Patienten zu verwalten

Berichten zufolge war ein gebrochener Deich ein Faktor für die Überschwemmung von Baxters Werk in Marion, North Carolina, die normalerweise 1,5 Millionen Säcke pro Tag produziert. Die Produktion von so viel wird jedoch aufgrund der zerbrochenen Brücken in der Nähe, die den Transport in und aus einschränken, schwieriger sein. Baxter sagte, dass es nicht in der Lage sei, einen Zeitplan für die Wiederaufnahme des Betriebs in der Anlage festzulegen. (Verwandt: Die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan Helene liegt jetzt über 200, da die Katastrophenhilfemaßnahmen fortgesetzt werden.)

Die Aktien des Unternehmens fielen in dieser Woche um 2,47 Prozent und stiegen im Nachbörschluss um 0,63 Prozent.

In der Zwischenzeit gehört Mass General Brigham zu den Krankenhäusern, die bereits Maßnahmen ergreifen, um das Beste aus ihrem Inventar zu machen. Es wird nun das Personal dringend auffordern, die Verwendung von Gatorade oder Wasser in Situationen in Betracht zu ziehen, in denen dies den Flüssigkeitsbedarf des Patienten im Vergleich zu einem intravenösen Tropfen decken kann.

„Patienten bekommen immer noch intravenöse Flüssigkeiten, wenn sie sie brauchen“, sagte Biddinger. „Wir setzen die normalen medizinischen Dienstleistungen fort, legen aber Wert auf die Erhaltung und überwachen diesen Vorfall sorgfältig, um festzustellen, wie lange er dauern kann, wie lange wir möglicherweise sparen müssen, und um sicherzustellen, dass wir alle Bereiche unseres Unternehmens identifiziert haben, in denen Dienstleistungen betroffen sind.“

Das in New Jersey ansässige Unternehmen WJBarnabas Health sagte auch, dass es „angemessene Erhaltungsmaßnahmen“ im gesamten Gesundheitssystem ergreift, während es die von Baxter betroffene Versorgung bewertet. „Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Auswirkungen auf die Patientenversorgung“, sagte Carrie Cristello, eine Sprecherin von RWJBarnabas. „Wir werden die Situation weiterhin genau beobachten.“

In einer Erklärung sagte das Oregon Health & Science University Hospital, das ebenfalls von der Schließung von Baxter betroffen war, dass es seine Gemeinde über alle Änderungen auf dem Laufenden hält, die in der Patientenversorgung, in der Forschung oder in der Bildung erforderlich sein könnten. Das Krankenhaus verwendet nach Möglichkeit auch orale Hydrationsoptionen und untersucht jeden Patienten auf das Absetzen von kontinuierlichen intravenösen Flüssigkeiten.

Northwestern Medicine in Illinois sagte, dass sein Lieferkettenteam auch über Naturschutzmaßnahmen spricht. „Wir gehen davon aus, dass dies ein langfristiges Problem sein wird“, sagte Jenny Nowatzke, eine Sprecherin.

ZeroHedge wies darauf hin, dass das Weiße Haus und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris derzeit mit einer massiven Gegenreaktion von Wut und Frustration über ihre Reaktion auf den Hurrikan Helene konfrontiert sind. „Eine Krise in den Krankenhäusern wird diese Dynamik nur verschärfen“, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.

Die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan Helene ist auf über 200 gestiegen, da Millionen in den südöstlichen Staaten im Dunkeln bleiben. Die Regierung von Präsident Joe Biden bewertet den Schaden weiterhin, insbesondere in den Carolinas, obwohl Berichte aus ungenannten Quellen zeigen, dass „die tatsächliche Zahl der Todesopfer wirklich über 2.000 Menschen beträgt“.

Schauen Sie sich Disaster.news an, um Geschichten dazu zu lesen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

ZeroHedge.com

NBCNews.com

newstarget.com