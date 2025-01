ICE verhaftete innerhalb von 24 Stunden nach Trumps Amtseinführung über 300 illegale Einwanderer mit schweren strafrechtlichen Verurteilungen

ICE verhaftete innerhalb von 24 Stunden nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump über 300 Einwanderer ohne Papiere mit schweren Vorstrafen, einschließlich Mord und Kindesmissbrauch, was den Beginn seines Vorgehens gegen illegale Einwanderung markierte.

Die Razzien zielten auf Personen in mehreren US-Städten ab und konzentrierten sich auf diejenigen, die wegen schwerer Verbrechen wie versuchten Mord, sexuellem Missbrauch von Minderjährigen und Bandendelikten verurteilt wurden.

Interessengruppen und 22 demokratische Generalstaatsanwälte haben Klagen gegen Trumps Einwanderungspolitik eingereicht, Verfassungsverstöße und gegen Maßnahmen wie die Beendigung der Geburtsbürgerschaft verstoßen.

Kritiker, darunter Religionsführer und Führungskräfte, warnen davor, dass Massenabschiebungen die Wirtschaft stören und die Steuerzahler über ein Jahrzehnt hinweg fast 1 Billion Dollar kosten könnten.

Die Trump-Regierung hat die Durchsetzung eskaliert, indem sie die Beschränkungen für ICE-Maßnahmen an sensiblen Orten aufgehoben und 10.000 Soldaten zur Sicherung der Südgrenze eingesetzt hat.

Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) verhafteten innerhalb von 24 Stunden nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump mehr als 300 Einwanderer ohne Papiere im ganzen Land.

Die Verhaftungen, die auf Personen abzielten, die wegen schwerer Verbrechen von Mord bis hin zu Kindesmissbrauch angeklagt sind, sind die erste große Aktion im Rahmen von Trumps Versprechen, gegen die illegale Einwanderung vorzugreifen und Millionen von Migranten ohne Papiere abzuschieben.

Grenzzar Tom Homan enthüllte die Verhaftungen in einem Interview mit Fox News und erklärte: „Erst gestern, in den letzten 24 Stunden, hat ICE über 308 Schwerverbrecher verhaftet. Einige von ihnen waren Mörder, einige von ihnen waren Vergewaltiger, einige von ihnen vergewaltigten ein Kind, einige von ihnen missbrauchten ein Kind sexuell.“

Homan betonte, dass ICE zwar Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit priorisiert, sich das Mandat der Agentur aber illegal auf alle Personen im Land erstreckt.

„Wenn Sie sich illegal im Land aufhalten, kann ICE Sie besuchen“, warnte er.

Die Razzien, die an Trumps erstem vollen Tag im Amt begannen, zielten auf Einwanderer ohne Papiere mit Vorstrafen in Städten wie Boston, Denver, Philadelphia, Atlanta, Seattle, Washington, D.C. und Miami ab. Unter den Festnahmen waren Personen, die wegen versuchten Mordes, sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen und Bandendelikte verurteilt wurden.

In einem Fall rief ein haitianisches Bandenmitglied mit 18 vorherigen Verhaftungen Berichten zufolge zu: „F— Trump, [ehemaliger Präsident Joe] Biden für immer!“ als er in Gewahrsam genommen wurde. (Verwandt: ICE-Überfälle sind im Gange, während die Trump-Regierung eine historische DEPORTATION-Operation startet.)

Unter Biden sind schätzungsweise acht Millionen Menschen illegal in die USA eingereist, eine Zahl, die mit dem Zustrom während der Ellis Island-Ära der offenen Grenzen konkurriert.

Massenabschiebungsoperationen lösen gemischte Reaktionen aus

Die Aktionen der Trump-Regierung haben auch rechtliche und politische Herausforderungen ausgelöst. Interessengruppen, darunter die American Civil Liberties Union, haben Klagen gegen die Regierung eingereicht und argumentiert, dass ihre Politik verfassungsmäßige Rechte verletzt.

In der Zwischenzeit haben 22 demokratische Generalstaatsanwälte wegen Trumps Durchführungsverordnungen verklagt, einschließlich seines Versuchs, die Staatsbürgerschaft des Geburtenrechts für Kinder von Einwanderern ohne Papiere zu beenden.

Senator Katie Boyd Britt (R-AL) lobte die Operation und nannte sie die Erfüllung von Trumps Wahlkampfversprechen.

„Versprechen gemacht, Versprechen gehalten!“ Sie schrieb auf X, ehemals Twitter. „Der erste volle Tag der ICE-Durchsetzung der Trump-Regierung war größer als jeder Tag in vier Jahren der Biden-Regierung.“

Gliebsführer, Führungskräfte und lokale Beamte haben Bedenken geäußert. Einige katholische Führer haben Trumps Politik als „unvereinbar mit katholischen Lehren“ kritisiert, während Wirtschaftsführer befürchten, dass Massendeportationen die Wirtschaft stören könnten.

Laut dem American Immigration Council könnten Trumps Massenabschiebungsbemühungen die Steuerzahler mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 315 Milliarden US-Dollar und etwa 88 Milliarden US-Dollar mehr jährlich für die nächsten sieben Jahre belasten, was in weniger als einem Jahrzehnt insgesamt fast 1 Billion US-Dollar entspricht.

Es wird erwartet, dass sich die ICE-Operationen in den kommenden Tagen intensivieren werden. Die Regierung hat bereits eine Politik beendet, die ICE-Maßnahmen an „sensiblen“ Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Kirchen verbannte, ein Schritt, der die Spannungen zwischen Bundesbehörden und lokalen Gemeinschaften verschärft hat.

Das Justizministerium hat die Staatsanwälte auch angewiesen, staatliche und lokale Beamte zu untersuchen, die sich weigern, Trumps Einwanderungspolitik durchzusetzen, was die Voraussetzungen für mögliche rechtliche Showdowns bereitet. In der Zwischenzeit unternimmt die Regierung Maßnahmen zur Sicherung der südlichen Grenze, einschließlich des Einsatzes von 10.000 Soldaten und der Verstärkung bestehender Grenzpatrouillen.

Sehen Sie sich diesen Kommentar von Bill O’Reilly an, in dem er darüber spricht, wie Demokraten, die sich den Einwanderungsrichtlinien des Bundes widersetzen, verhaftet werden sollten.

https://www.brighteon.com/embed/c8bead9b-3920-4e69-9f8f-57b09be44353

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

