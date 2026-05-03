„Ich glaube, die werden ziemlich abgezogen!“ – Der Wut-Post der Tierärztin Dr.Kirstin Tönnies erschüttert die Wal-Retter.

Wismar – Erst Drama, dann Hoffnung – und jetzt wieder blankes Chaos! Der gerettete Buckelwal Timmy ist endlich frei, stößt im offenen Meer gewaltige Fontänen in den Himmel und verschwindet dann plötzlich spurlos in den Weiten der Nordsee. Was wie ein Happy End klingt, entpuppt sich immer mehr als rätselhaftes Durcheinander hinter den Kulissen. Denn niemand weiß genau, wo sich der Wal aktuell befindet – und wie es ihm wirklich geht! Fest steht nur: Timmy hat seine erste Nacht in Freiheit hinter sich, irgendwo draußen auf dem offenen Meer, möglicherweise schon auf dem Weg Richtung Atlantik. Doch die große Frage bleibt: War diese Freilassung überhaupt so geplant?

Denn jetzt erschüttert ein neuer Wut-Post die ohnehin angespannte Lage! Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies meldet sich mit scharfen Worten zu Wort und lässt kein gutes Haar am Ablauf der Aktion. Hinter vorgehaltener Hand ist von einer überhasteten Entscheidung die Rede – der Kapitän soll eigenmächtig den Befehl zur Freilassung gegeben haben, obwohl Experten den Transport eigentlich weiter Richtung Atlantik fortsetzen wollten. Der Wal wurde schließlich weit draußen auf See freigelassen, tauchte noch mehrmals auf, blies kräftige Wasserfontänen in die Luft – und verschwand dann einfach! Für viele Beteiligte ein Schockmoment, denn damit beginnt das große Zittern: Hat Timmy wirklich die besten Chancen, oder wurde hier zu früh gehandelt?

Und als wäre das alles nicht schon dramatisch genug, sorgt ein weiteres Detail für Unruhe: Der Peilsender, der eigentlich Sicherheit geben sollte, schweigt bislang komplett! Keine Daten, kein Signal, kein Lebenszeichen – absolute Funkstille! Während Helfer, Experten und Beobachter gebannt auf ein erstes Signal warten, wächst die Sorge um den Giganten der Meere. Meldet sich Timmy vielleicht bald zurück? Oder bleibt er ein Phantom im offenen Ozean? Klar ist nur: Diese Wal-Rettung ist noch lange nicht vorbei – und die nächsten Stunden könnten alles entscheiden!

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