Identitäre Bewegung! Wir besetzen das Hermannsdenkmal!

Die Regierung will direkt vor Arminius im Teutoburger Wald einen Windradpark errichten. Das würde diese zentrale deutsche Kulturstätte entweihen und unsere Geschichte mit Füßen treten.

Zeitgleich sind lokale Vogelarten und die Naturzone im Bereich des Windparks massiv gefährdet.

Der Teutoburger Wald wird erneut zum Symbol: Diesmal ist es eine Schlacht beliebiger und kulturloser Politiker gegen ein verwurzeltes Volk, das seine Kulturzentren nicht zur Schändung freigibt.

Heimatschutz ist Umweltschutz!

PRESSEMELDUNG: SCHOCK-ANSCHLAG AUF UNSEREN HERMANNS: RECHTSEXTREME REVOLUTIONÄRE BESETZEN DEUTSCHLANDS BERÜHMTESTES DENKMAL!

Ein gellender Alarm rüttelt die idyllische Ruhe im Teutoburger Wald jäh wach! Maskierte Gestalten stürmen am helllichten Vormittag das historische Wahrzeichen bei Detmold, jagen die Stufen empor und verwandeln die friedliche Touristenattraktion in eine regelrechte Festung des Schreckens. Fassungslose Ausflügler müssen mit ansehen, wie die radikalen Eindringlinge auf dem Balkon der riesigen Statue giftigen Rauch entzünden und meterlange Transparente mit hasserfüllten politischen Parolen in die Tiefe stürzen lassen. Die herbeigeeilte Polizei schlägt sofort Großalarm, während der Staatsschutz die Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts auf eine gezielte Aktion von Anhängern einer rechtsextremen Gruppierung übernimmt.

Nach dem feigen Blitz-Angriff bricht auf den Plattformen des Monumentes das nackte Chaos aus. Die meisten der vermummten Aktivisten der berüchtigten Identitären Bewegung ergreifen Hals über Kopf die Flucht und lassen das Wahrzeichen tief im Wald in einem Zustand des Ausnahmezustands zurück. Doch ein besonders radikaler Fanatiker setzt noch einen drauf und wagt eine lebensgefährliche Kletterpartie: Er hangelt sich weit über die Absperrung des Balkons hinaus, krallt sich an der kolossalen Figur fest und sichert sich mit Kletterseilen in schwindelerregender Höhe ab.

Über Stunden hält der verbleibende Extremist die Region in Atem und verweigert stur jeglichen Dialog mit den fassungslosen Einsatzkräften. Die Polizei rückt daraufhin mit einem massiven Aufgebot an, während schwer bewaffnete Spezialkräfte und Höhenretter anrücken müssen, um das Drama im dichten Grün von Nordrhein-Westfalen zu beenden. Erst nach einer quälend langen Zitterpartie gelingt es den Beamten, die Kontrolle über das nationale Erbe vollständig zurückzuerlangen und den unkooperativen Besetzer endlich unschädlich zu machen.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24