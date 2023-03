Idstein: Exhibitionist taucht im Park auf!

Stolzwiese, Montag, 06.03.2023, 10:30 Uhr

(jn)Eine unschöne Begegnung musste eine Frau am Montagvormittag im Stolzwiesenpark in Idstein machen, als sie beim Gassigehen einen Exhibitionisten sah. Ihren Angaben folgend, betrat sie gegen 10:30 Uhr von der Stolzwiese kommend den Park am Zugang auf Höhe der Hausnummer 11. Dort habe sie den unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose gesehen, der mit dem Rücken an einem Baum lehnte und an seinem Intimbereich herumspielte. Die Geschädigte setzte ihren Weg unbeirrt fort und verständigte kurz darauf die Polizei, die keinen, der Personenbeschreibung entsprechenden Mann mehr antreffen konnte. Dieser sei ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit Jogginghose und Kapuzenjacke bekleidet gewesen.

Hinweise bitte an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0.

Polizeipräsidium Westhessen