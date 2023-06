Idstein: Fremder Mann steht im Wohnzimmer!

Idstein, Dasbach, An der Struth, Sonntag, 04.06.2023, 18:00 Uhr

(he)Gestern am frühen Abend betrat ein unbekannter Mann in Idstein Dasbach plötzlich das Wohnzimmer eines älteren Ehepaares und erweckte den Anschein, als sei er auf der Suche nach einer Unterkunft. Der Mann wurde nach einem kurzen Gespräch wieder nach draußen auf die Straße gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Das Ehepaar hielt sich gegen 18:00 Uhr in der Küche ihres Einfamilienhauses auf, als man plötzlich das Knarren des Parketts vernahm und dann der Fremde im Wohnzimmer stand. Mutmaßlich war er durch die geöffnete Garage in den Garten und von dort in das Haus gelangt. Ob es sich bei der Suche nach einer Unterkunft um einen Vorwand handelte, kann nicht gesagt werden. Der Mann sei circa 1,95 Meter groß, von stämmiger, kräftiger Figur und habe nach Angaben des Ehepaares weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Er habe schwarze, gewellte Haare sowie eine blaue Jeanshose sowie ein blaues T-Shirt getragen. Nach dem Verlassen des Hauses sei der Mann in Richtung Ortsmitte gelaufen. Während einer Fahndung nach dem Mann konnten keine Feststellungen getroffen werden. Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden