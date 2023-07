Ilsfeld: Schussabgaben und Verkehrsbeeinträchtigungen anlässlich eines Hochzeitskorsos

Mehrere Bürger meldeten am Samstagmittag ab circa 13:45 Uhr über Notrufe in Stuttgart und Ludwigsburg einen Hochzeitskorso, der aus 15-20 hochpreisigen Fahrzeugen bestehen soll. Dieser befuhr aus Richtung Stuttgart-Hausen kommend die B295 in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle S-Feuerbach, wobei es zu Blockaden der B295 und der Zufahrt zur A81 gekommen sein soll. Der Korso, aus welchem vereinzelt Schüsse aus den Fahrzeugen abgegeben wurden, fuhr anschließend auf der A81 weiter in Richtung Heilbronn, wobei die Fahrzeuge mit circa 40 km/h den Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen herunterbremsten. An der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verließen die Fahrzeuge die Autobahn wieder und fuhren über die B27 weiter in Richtung Residenzschloss Ludwigsburg. Dort konnten durch Kräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein schwarzer Mercedes-Benz CLA, gelenkt von einem 19-Jährigen sowie ein schwarzer Audi RS3 mit einem 20-jährigen Fahrer festgestellt und kontrolliert werden, die nach Zeugenangaben zu dem Korso gehörten. Ebenfalls konnte ein BMW M4 kontrolliert werden, der 21-jährige Fahrer hatte auffallend eine türkische Flagge auf der Motorhaube seines schwarzen Fahrzeugs angebracht. Bei der Kontrolle des BMW konnte zudem eine Schreckschusswaffe festgestellt und sichergestellt werden. Weitere beteiligte Fahrzeuge hatten sich zuvor entfernt und waren wiederum auf die A81 in Richtung Heilbronn aufgefahren. Hier fiel der zuvor kontrollierte Audi RS3 erneut auf, als er durch häufige Spurwechsel und Überholmanöver über den Standstreifen wohl weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete. An den Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen waren insgesamt acht Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, eine Streife des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie zwei Streifen des Polizeipräsidiums Heilbronn eingebunden. Die Ermittlungen werden im Weiteren durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg geführt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0711 6869-0 oder per Email unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.