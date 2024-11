Immer mehr Demokraten wehren sich gegen die Teilnahme von Transgender am Frauensport

Mehrere bemerkenswerte Demokraten sprechen sich jetzt gegen die Teilnahme von Transgendern am Frauensport aus.

Diese plötzliche Umkehrtwehung wurde von LGBT-Aktivisten kritisiert und von konservativen Gruppen gelobt, die mehr Demokraten auffordern, gegen das Eindringen des Transgenderismus in der Gesellschaft zu kämpfen.

Einer der prominentesten Demokraten, die sich gegen den Transgenderismus ausspricht, sind die USA. Der Abgeordnete Tom Suozzi (D-NY), der in einem Interview mit der New York Times sagte, dass die Demokraten zu weit nach links ziehen.

„Die Demokraten müssen aufhören, der ren Linken zu schmeichen“, sagte Suozzi. „Ich möchte niemanden diskriminieren, aber ich denke nicht, dass biologische Jungen im Mädchensport spielen sollten.“ (Verwandt: Demokratischer Senator Bob Casey behauptet, sich der Teilnahme von Transgender-Athleten am Frauensport zu widersetzen, aber seine Bilanz sagt etwas anderes.)

Suozzi, der vier nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten als Vertreter des dritten Kongressbezirks von New York gedient hat, erwähnte in einem Interview mit The Hill, dass er zuvor den Equality Act unterstützte, einen radikalen Gesetzentwurf, der, wenn er in ein Gesetz umgewandelt worden wäre, Männern erlaubt hätte, die Umkleideräume von Frauen zu betreten und alle Unterschiede zwischen den beiden biologischen Geschlechtern im Bundesrecht zu löschen.

Er hatte den Kongress bereits verlassen, als ein Vorschlag, Transgender-Frauen und -Mädchen aus weiblichen Schulsportmannschaften zu verbieten, auf den Boden des Repräsentantenhauses kam, wo er schließlich durch eine parteiliche Abstimmung verabschiedet wurde, bevor er im Senat starb.

USA Der Abgeordnete Seth Moulton (D-MA) äußerte sich der New York Times ähnlich.

„Die Demokraten verbringen viel zu viel Zeit damit, niemanden zu beleidigen, anstatt brutal ehrlich über die Herausforderungen zu sein, denen sich viele Amerikaner gegenübersehen“, sagte Moulton. „Ich habe zwei kleine Mädchen, ich möchte nicht, dass sie auf einem Spielfeld von einem männlichen oder ehemaligen männlichen Athleten überfahren werden, aber als Demokrat sollte ich Angst haben, das zu sagen.“

Er wiederholte seine Meinungen in einem anderen Interview und CBS News bezeichnete seine Äußerungen als „umstritten“.

„Ich habe gerade authentisch als Elternteil über eines von vielen Themen gesprochen, bei denen die Demokraten einfach den Kontakt zur Mehrheit der Amerikaner haben“, sagte Moulton. „Und ich stehe zu meiner Position, auch wenn ich vielleicht nicht genau die richtigen Worte verwendet habe.“

Moulton hat wie Suozzi seit seiner Wahl zum Kongress im Jahr 2015 mit den meisten anderen Demokraten für den Schutz der Rechte von Transgender gestimmt.

Zweimal, einmal im Jahr 2022 und erneut im Jahr 2023, war Moulton Mitsponsor der Transgender-Rechte der Demokraten im Repräsentantenhaus, die darauf abzielte, Trans-Athleten das Recht zu sichern, Sportmannschaften beizutreten, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen.

Die Demokraten haben sich dafür entschuldigt, dass sie Männer unterstützt haben, die den Frauensport dominieren

Andere Demokraten haben geschmeichelt und sich dafür entschuldigt, dass sie vorgeschlagen haben, dass es kein Gewinnplan ist, Männer beim Duschen in Mädchenumkleidekabinen zu unterstützen oder den Frauensport zu dominieren.

Paul Dupont vom American Principles Project sagte, dass Demokraten, die die Probleme der Transgender-Ideologie verstehen, weiterhin für politische Lösungen arbeiten sollten.

Dupont fügte hinzu, dass der designierte Präsident Donald Trump ein „Mandat“ zu diesen Anliegen hat, da die Republikanische Partei sowohl die Häuser des Kongresses als auch das Weiße Haus kontrolliert. Er erklärte auch, dass Moulton und Suozzi sich dem Gleichstellungsgesetz widersetzen sollten.

„Sie sollten dasselbe auch für die Transgender-Bill of Rights-Gesetzgebung der Demokraten tun, die die Transgender-Agenda noch expliziter in das Bundesbürgerrechtsgesetz verankern würde“, sagte Dupont gegenüber LifeSiteNews. „Dann, in dieser kommenden Sitzung, könnten beide Mitglieder das Gesetz zum Schutz von Frauen und Mädchen im Sport mitsponsern und unterstützen, ein Gesetz, das letztes Jahr mit null Stimmen von den Demokraten im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde.“

