Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Alarmzeichen aus der Truppe! In den Bundeswehrkrankenhäusern und Facharztzentren haben sich 2025 deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten mit einsatzbedingten psychischen Erkrankungen vorgestellt als im Jahr davor. Die Zahl der erfassten Fälle mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) stieg von 186 auf 279, also um rund 50 Prozent. Insgesamt wuchs die Zahl der Betroffenen von 298 auf 438. Das sagte der PTBS-Beauftragte des Verteidigungsministeriums, Peter Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Zahlen im Detail, so wie Zimmermann sie dem RND nannte: Bei der posttraumatischen Belastungsstörung registrierte die Bundeswehr 2024 genau 186 Fälle, 2025 waren es 279. Bei anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen, etwa Depressionen, Angst- oder Suchterkrankungen nach Einsätzen, gab es 2024 laut Zimmermann „genau 112 Meldungen“, 2025 waren es 159. Das ist ein Plus von etwa 40 Prozent. Zusammengerechnet ergibt das den Sprung von 298 auf 438 Betroffene. Zimmermanns knapper Kommentar: „Das ist eine ganze Menge.“

Wichtig ist, was diese Statistik eigentlich misst. Zimmermann beschreibt sie selbst so: „Wir machen jedes Jahr eine Erhebung, wie viele psychisch kranke Soldatinnen und Soldaten sich in den Bundeswehrkrankenhäusern und Facharztzentren vorgestellt haben.“ Erfasst werden also Menschen, die sich in einem Jahr in den Behandlungseinrichtungen der Bundeswehr gemeldet haben – nicht die Gesamtzahl aller Soldaten, die mit einer PTBS leben. Wer sich nicht behandeln lässt oder zivil behandelt wird, taucht in dieser Zahl nicht unbedingt auf. Die Schlagzeile „immer mehr Soldaten psychisch schwer belastet“ beschreibt deshalb vor allem: Es kommen mehr Betroffene in die Behandlung.

Wer ist der Mann hinter den Zahlen? Peter Zimmermann ist Facharzt für Psychiatrie und trägt den langen Titel „Beauftragter des Bundesministeriums der Verteidigung für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte“. Er gilt seit Jahren als einer der führenden Experten für Traumafolgen in der Truppe. Die BILD beschreibt ihn als im Ministerium „für traumatisierte Soldaten zuständig“ – das trifft den Kern. Eine eigene Pressemitteilung des Ministeriums oder eine veröffentlichte Tabelle mit diesen Zahlen fanden wir bis Montagmorgen nicht. Die Angaben liegen bislang über das Interview mit dem RND vor, das Agenturen und viele Medien übernommen haben.

Warum steigen die Zahlen? Zimmermann nennt mehrere Gründe und gewichtet sie. Erstens: Die statistische Erfassung sei vereinfacht worden, was zu mehr Meldungen geführt haben könne. Zweitens, und das hält er für wesentlicher: „dass wir im Moment Trigger haben – also Bilder aus dem Iran- oder dem Ukraine-Krieg, die dazu führen, dass sich bei betroffenen Bundeswehrsoldaten Symptome verstärken und sie sich in Behandlung begeben“. Drittens verweist er auf die eigene Arbeit: „Ein weiterer Punkt ist, dass wir inzwischen eine recht intensive Aufklärungsarbeit machen.“

Dieser Dreiklang ist für die Einordnung zentral. Ein Teil des Anstiegs kann schlicht daran liegen, dass heute anders und einfacher gezählt wird. Ein weiterer Teil könnte ein Erfolg der Aufklärung sein: Wer früher geschwiegen hat, traut sich jetzt zum Arzt. Und schließlich gibt es den Faktor, den Zimmermann am stärksten betont: Kriegsbilder aus aller Welt, die alte Wunden wieder aufreißen. Belegt im Sinne einer Studie ist keine dieser Erklärungen – es ist die fachliche Einschätzung des Beauftragten.

Was genau ist eine PTBS? Es handelt sich um eine psychische Erkrankung, die als Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis entsteht – etwa Gefechte, Anschläge, den Tod von Kameraden oder das Bergen von Verletzten. Die Symptome setzen manchmal erst verzögert ein. Betroffene erleben das Trauma in sogenannten Flashbacks oder in ihren Träumen immer wieder. Viele ziehen sich zurück, empfinden eine innere Leere, sind sehr schreckhaft und leiden unter Schlafproblemen. Für Partner, Kinder und Freunde ist das oft kaum zu verstehen.

Denn die meisten Betroffenen kommen nicht frisch von der Front. Laut Zimmermann waren die meisten von ihnen in Afghanistan, im Kosovo oder in Mali eingesetzt. Bei einer PTBS ist es typisch, dass Beschwerden mit Verzögerung auftreten oder sich Jahre später verstärken. Aktuelle Bilder von Raketen, zerstörten Städten und Verwundeten können dann wie ein Schalter wirken – die Fachleute sprechen von Triggern.

Ein großes Problem bleibt die Scham. „Dabei wirkt sich die Angst vor Stigmatisierung oft negativ aus. Die Betroffenen fürchten, von ihren Kameraden nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können oder als Weichei zu gelten, wenn sie mit psychischen Problemen zum Arzt gehen“, sagte Zimmermann. Laut der Nachrichtenagentur AFP ergänzte er: „Dazu kommen Ängste vor der Familie. Diese Befürchtungen sind zwar nicht mehr berechtigt. Aber in den Köpfen der Leute ist das oft noch so drin.“

Die Folge: Betroffene begeben sich nach Zimmermanns Angaben im Schnitt erst vier bis fünf Jahre nach dem auslösenden Ereignis in Behandlung. „Die Leute müssen eher kommen“, mahnte er. Zum Vergleich nannte er laut mehreren Berichten Großbritannien, wo es im Schnitt sogar 13 Jahre dauere. Die Bundeswehr steht damit im internationalen Vergleich nicht schlecht da – aber vier bis fünf Jahre mit unbehandelten Albträumen, Flashbacks und Rückzug sind für Betroffene und Familien eine lange Leidenszeit.

Zimmermann blickt auch über die aktive Truppe hinaus. Er plädierte dafür, Veteranen stärker in den Blick zu nehmen und dabei gezielter mit zivilen Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten. Nach Berichten über das Interview spricht er von mehr als 800.000 Veteranen; zwischen 250.000 und 400.000 von ihnen seien Schätzungen zufolge in einem Auslandseinsatz gewesen. Diese Zahlen sind ausdrücklich Schätzungen, keine exakte Statistik.

Dann der Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, den die BILD zieht: In Deutschland lebten etwa 1,5 Prozent der Menschen mit dem Krankheitsbild, bei rund 84 Millionen Einwohnern seien das ungefähr 1,26 Millionen. Die Prozentzahl ist korrekt zitiert: Die im Februar 2026 aktualisierte S3–Leitlinie zur posttraumatischen Belastungsstörung nennt für Deutschland eine sogenannte Einmonatsprävalenz von 1,5 Prozent. Sie stammt aus einer bundesweiten repräsentativen Befragung. Die Hochrechnung auf 1,26 Millionen ist dagegen eine Rechnung der BILD, keine Angabe der Leitlinie.

Und dieser Vergleich hinkt. Die Leitlinie beschreibt, wie viele Menschen zu einem Zeitpunkt die Kriterien einer PTBS erfüllen. Die Bundeswehr-Zahl beschreibt, wie viele Soldaten sich in einem Jahr mit einer einsatzbedingten Erkrankung in Bundeswehreinrichtungen vorgestellt haben. Das sind zwei völlig verschiedene Messgrößen. Aus den 438 Fällen lässt sich weder ableiten, dass Soldaten seltener noch dass sie häufiger erkrankt sind als Zivilisten.

Für die Einordnung lohnt der Blick auf die Leitlinie selbst. Darin steht auch: Nicht jedes belastende Ereignis führt zu einer PTBS, akute Belastungsreaktionen klingen häufig von allein ab. Die Therapie der ersten Wahl ist eine traumafokussierte Psychotherapie; Medikamente gelten als zweite Wahl. Sport- und Bewegungstherapie hat unter den begleitenden Verfahren die beste Datenlage. Das zeigt: PTBS ist behandelbar – je früher, desto besser.

Bleibt die politische Dimension. Die Bundeswehr soll wachsen, die neue Wehrdienstdebatte läuft, und Deutschland bereitet sich auf eine veränderte Sicherheitslage vor. Mehr Soldaten und mögliche neue Einsätze bedeuten auch mehr Bedarf an psychologischer Betreuung. Ob Behandlungsplätze, Psychiater und Therapeuten in der Truppe dafür ausreichen, dazu machte Zimmermann im zitierten Interview keine konkreten Angaben.

Was feststeht: Die vom PTBS-Beauftragten genannten Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der in Bundeswehreinrichtungen erfassten Fälle zwischen 2024 und 2025. Was offen bleibt: wie groß der Anteil der vereinfachten Erfassung ist, wie viele Betroffene gar nicht erst kommen und ob sich der Trend 2026 fortsetzt. Zahlen für das laufende Jahr nannte Zimmermann nicht.

Wer selbst betroffen ist oder einen Kameraden kennt, dem es schlecht geht: Die Bundeswehr bietet über den Sanitätsdienst, die Psychosozialen Netzwerke, Militärseelsorge und eine anonyme Telefon-Hotline Unterstützung an. Auch zivile Hausärzte und Psychotherapeuten sind Ansprechpartner. Niemand muss das allein durchstehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hinter jeder dieser Zahlen steckt ein Mensch, der für unser Land seinen Kopf hingehalten hat und dafür innerlich einen hohen Preis zahlt. Wer nach Afghanistan, Mali oder in den Kosovo geschickt wurde, darf nicht allein gelassen werden, wenn die Bilder Jahre später zurückkommen. Das ist eine Frage des Anstands, nicht der Haushaltslage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig sollte man die Statistik nicht dramatischer lesen, als sie ist. Mehr Menschen in Behandlung bedeutet nicht automatisch mehr Kranke – es kann auch heißen, dass die Hemmschwelle sinkt. Das wäre eine gute Nachricht. Wer daraus eine Panikmeldung macht, schreckt am Ende genau die ab, die endlich Hilfe suchen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn Politik eine größere, kampfbereitere Armee will, muss sie auch die Seelen ihrer Soldaten ernst nehmen. Das heißt: genug Therapeuten, kurze Wartezeiten, echte Hilfe für Veteranen und eine Truppe, in der niemand als Weichei gilt, nur weil er nachts nicht mehr schlafen kann.

Was meinen Sie: Tut Deutschland genug für seine traumatisierten Soldaten und Veteranen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

BR24 (dpa): Einsatz-Trauma – Immer mehr Soldaten sind psychisch erkrankt, Aussagen von Peter Zimmermann gegenüber dem RND: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/einsatz-trauma-immer-mehr-soldaten-sind-psychisch-erkrankt,Vb6t9sL

AWMF: S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung, Registernummer 155–001: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/155-001

WELT (AFP): Zahl psychisch kranker Bundeswehr-Soldaten ist deutlich gestiegen: https://www.welt.de/politik/article6afa6d4a4495f9bd85b81889/posttraumatische-belastungsstoerungen-zahl-psychisch-kranker-bundeswehr-soldaten-ist-deutlich-gestiegen.html

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