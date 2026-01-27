IMPF-ABWURF AUS DER LUFT! TEXAS IM BIO-ALARM – BÜRGER FÜHLEN SICH ALS VERSUCHSKANINCHEN

In Texas kocht die Wut. Kritiker schlagen Alarm, weil Behörden gemeinsam mit Agrarstellen Impfköder gegen Tollwut aus Flugzeugen abwerfen lassen. Es gehe um einen lebenden gentechnisch veränderten Impfstoff, der ohne breite Information der Bevölkerung verteilt werde. Bürger fühlen sich übergangen, sprechen von fehlender Transparenz, fehlender Zustimmung und einer Aktion, die im Schatten abläuft. In sozialen Netzwerken wächst die Angst vor einer unfreiwilligen Exposition, während Behörden das Vorgehen als notwendige Maßnahme zum Schutz von Mensch und Tier verteidigen. Der Ton wird schärfer, denn das Vertrauen ist angekratzt.

Besonders brisant sind die Warnungen von Skeptikern, die auf mögliche Risiken für Umwelt und Gesundheit hinweisen. Der Impfstoff enthalte einen veränderten Virusvektor und zusätzlich ein Antibiotikum, das als Marker dient und sich in der Natur anreichern könne. Kritiker sprechen von einem „Frankenstein-Virus“, das sich vermehren, zwischen Tierarten wechseln und in der Umwelt verbleiben könne. Langzeitfolgen seien nach ihrer Darstellung unzureichend untersucht. Selbst offizielle Stellen raten dazu, den Kontakt mit den Ködern zu vermeiden und nach Berührung gründlich zu reinigen. Für viele Texaner reicht das nicht aus, sie fordern unabhängige Prüfungen statt beschwichtigender Worte.

Der Streit geht jedoch weit über Texas hinaus. Gegner sehen Parallelen zu dunklen Kapiteln früherer staatlicher Experimente und warnen vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Unter dem Schlagwort „öffentliche Gesundheit“ fürchten sie schleichende Zwangsmaßnahmen, Umweltimpfungen und den Verlust körperlicher Selbstbestimmung. Namen globaler Eliten und internationaler Netzwerke fallen, während das Misstrauen gegenüber Politik, Behörden und Pharmaindustrie wächst. Die Forderung ist klar und laut: volle Offenlegung, öffentliche Debatte und das Recht, Nein zu sagen. Für viele steht fest, dass es hier nicht nur um Tollwut geht, sondern um die Grundfrage, wie viel Macht der Staat über Körper, Umwelt und Freiheit seiner Bürger haben darf.

