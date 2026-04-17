IMPF-DEALS ENTHÜLLT! SCHWEIZER VERÖFFENTLICHUNG DER IMPFSTOFF-VERTRÄGE SORGEN FÜR AUFSEHEN – WAS WIRKLICH IN DEN COVID-ABKOMMEN STEHT IST MEHR ALS EIN SKANDAL!

Der Link zu der Veröffentlichung der Covid19-Impfstoff-Verträge: https://www.bag.admin.ch/de/beschaffungsvertraege-covid-19-impfstoffe

Jetzt schlägt die Veröffentlichung der Impfstoffverträge hohe Wellen! Was lange hinter verschlossenen Türen entschieden wurde, sorgt plötzlich für hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit. Die Schweiz hatte in der Hochphase der Pandemie frühzeitig gehandelt, um ihre Bevölkerung zu schützen, und sicherte sich Impfstoffe von verschiedenen Herstellern. Besonders im Fokus: der massive Einsatz von mRNA-Impfstoffen, ergänzt durch weitere Präparate. Offiziell hieß es stets, man habe schnell und entschlossen gehandelt, um Leben zu retten und einen raschen Zugang zu wirksamen Impfstoffen zu ermöglichen. Doch mit der Offenlegung der Verträge beginnt nun eine ganz neue Bewertung dieser Entscheidungen.

Denn die nun veröffentlichten Unterlagen werfen für viele Beobachter Fragen auf. Zwar erfolgte die Veröffentlichung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Transparenz, doch die Tatsache, dass sämtliche Dokumente ausschließlich auf Englisch vorliegen, sorgt für Stirnrunzeln. Kritiker sprechen von einer Hürde für die breite Bevölkerung und zweifeln daran, ob echte Transparenz so überhaupt möglich ist. Während staatliche Stellen betonen, dass alles korrekt und im Einklang mit den Regeln ablief, wächst gleichzeitig das Misstrauen bei Teilen der Öffentlichkeit, die sich mehr Klarheit und Verständlichkeit wünschen.

Besonders brisant erscheinen die vollständig veröffentlichten Verträge zu Moderna und Novavax, bei denen lediglich personenbezogene Daten geschwärzt wurden. Genau hier entzündet sich die Debatte: Was steht wirklich in diesen Dokumenten, und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Für die einen ist es ein Beleg für notwendiges Krisenmanagement in außergewöhnlichen Zeiten, für andere ein Anlass, grundlegende Fragen zu stellen. Klar ist: Die Veröffentlichung dieser Verträge hat eine neue Dynamik ausgelöst – und die Diskussion darüber, was damals entschieden wurde, dürfte noch lange nicht beendet

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