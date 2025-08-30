+++ IMPF-ERDBEBEN IN DEN USA! +++Notfallzulassung für COVID-Vakzine WIDERRUFEN – CDC-Chefin GEFEUERT – QUECKSILBER-VERBOT ANGEORDNET!

Was sich gerade in Washington abspielt, ist nichts weniger als ein politisch-medizinisches Beben von historischem Ausmaß: Die US-Regierung hat völlig überraschend die Notfallzulassung für mehrere COVID-19-Impfstoffe widerrufen – ein Schritt, der weltweit für Schockwellen sorgt!

Gleichzeitig wurde die Direktorin der mächtigen Gesundheitsbehörde CDC mit sofortiger Wirkung entlassen, ebenso wie vier weitere hochrangige Spitzenbeamte. Offiziell spricht man von einem „Vertrauensverlust“ – doch hinter vorgehaltener Hand ist von massiven Versäumnissen, politischem Druck und Datenverschleierung die Rede.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Paukenschlag ordnete die Regierung an, dass alle Grippe-Impfstoffe künftig frei von Quecksilberzusätzen sein müssen – ein Stoff, der seit Jahren bei Impfkritikern höchst umstritten ist.

Was steckt hinter der plötzlichen Kehrtwende? Offizielle Stellen hüllen sich in Schweigen, doch in US-Medien zirkulieren bereits erste Enthüllungen über interne Untersuchungen, fehlerhafte Studienzulassungen und „nicht kommunizierte Risiken“ bei bestimmten mRNA-Produkten.

Während Impfgegner den Schritt feiern, zeigen sich viele Experten besorgt über die Signalwirkung: „Das ist ein fatales Misstrauenssignal gegenüber Impfungen im Allgemeinen“, so ein Immunologe aus Boston.

In Europa herrscht Fassungslosigkeit. Das PEI und die EMA fordern Aufklärung, betonen jedoch: „Die Entscheidung der USA hat keine direkten Auswirkungen auf europäische Zulassungen.“

Fazit: Die USA zieht die Notbremse – mitten in der Debatte um Impfpflicht, Vertrauensverlust und Arzneimittelsicherheit.

Ein globaler Knall, der die Impfpolitik grundlegend verändern könnte.