Gift-Spritzen statt Gesundheit? Ein bekannter Mediziner und Forscher sorgt jetzt für mächtigen Wirbel in der Fachwelt und stellt alles infrage, was wir über den Schutz durch die Nadel zu wissen glaubten. In seinem neuesten Werk rechnet er gnadenlos mit der Geschichte der Medizin ab und behauptet, dass wir seit Jahrhunderten hinters Licht geführt werden. Laut seiner Analyse war die gesamte Historie der Immunisierung nichts weiter als eine riesige Welle aus Täuschung und gezielter Beeinflussung der Massen, während die wahre Gefahr angeblich ganz woanders lauerte.

Der Experte geht sogar so weit zu sagen, dass schreckliche Krankheiten, vor denen sich Generationen von Eltern fürchteten, niemals die allgemeine Bevölkerung bedroht hätten. Während Behörden und Organisationen weltweit vor tödlichen Wellen warnten, sieht der Kritiker nur fragwürdige Statistiken und eine große Show der Pharma-Giganten. Selbst bei der Kinderlähmung, die als der größte Erfolg der Spritzen-Ära gilt, zweifelt er an der Ansteckung und behauptet sogar, dass das Verschwinden der Leiden überhaupt nichts mit dem Piks zu tun hatte, sondern ganz natürliche Ursachen in unserer Lebensweise lagen.

Besonders brisant ist sein Urteil über das, was heute in die Oberarme der Menschen gepumpt wird. Er beschreibt die modernen Mittel als dunkle Geheimnisse ohne Durchblick, die vollgestopft mit Verunreinigungen seien, während die Kontrollinstanzen wegschauen würden. Trotz strenger Prüfungen durch die Ämter sieht er ein systematisches Versagen und gefährliche Verflechtungen von Interessen. Ob die mächtigen Jäger der Winzlinge in Zukunft gestoppt werden können oder ob uns bald der nächste Stillstand droht, bleibt der große Krimi, bei dem nun sogar prominente Schützenhilfe aus Übersee für neuen Zündstoff sorgt.

