IMPFDIKTAT AB 2026! PATIENTEN UNTER DRUCK – ÄRZTE UNTER ZWANG!

Was viele befürchtet haben, wird nun Realität: Ab 2026 soll in Deutschland eine offizielle Impfquote eingeführt werden – ein Schritt, der sowohl Patienten als auch Ärzte massiv unter Druck setzt und die Diskussion über medizinische Selbstbestimmung auf eine neue Eskalationsstufe treibt. Laut ersten Regierungsentwürfen soll die Impfquote nicht nur als Empfehlung, sondern als messbare Zielvorgabe eingeführt werden – mit konkreten Konsequenzen für Arztpraxen, Krankenkassen und am Ende auch für Patienten selbst. Wer sich nicht impfen lässt, muss demnach mit Einschränkungen beim Zugang zu bestimmten Leistungen oder mit finanziellen Nachteilen rechnen, etwa durch höhere Krankenkassenbeiträge oder geringere Erstattungen. Noch brisanter: Ärzte sollen aktiv auf eine Quote hinarbeiten, werden angehalten, ihre Patienten zur Impfung zu bewegen – notfalls auch unter massivem bürokratischen Druck. Praxen, die das Ziel nicht erreichen, könnten bei der Vergütung benachteiligt oder durch den Medizinischen Dienst überprüft werden. Die Folge: Der Hausarzt als Vertrauensperson wird zum staatlichen Impf-Manager, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient steht auf der Kippe. Kritiker sprechen von einem „medizinischen Ausnahmezustand“, in dem freie Entscheidungen durch Zwang ersetzt werden. Auch in den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen: „Impfung auf Quote – was kommt als Nächstes?“, fragen empörte Bürger. Selbst Mediziner schlagen Alarm, warnen vor einem ethischen Dammbruch und dem Ende der Therapiefreiheit. Die Regierung hingegen argumentiert mit Pandemievorsorge und volkswirtschaftlicher Vernunft – doch vielen erscheint das wie ein Vorwand, um systematisch Kontrolle über Gesundheitsentscheidungen zu erlangen. Die Impfquote wird damit zur politischen Messlatte – und zum Symbol für ein Gesundheitssystem, das immer weniger auf Eigenverantwortung setzt, sondern auf Regulierung, Druck und Quote. Ob dieses Vorhaben verfassungsrechtlich Bestand hat, bleibt abzuwarten – doch schon jetzt ist klar: Ab 2026 beginnt in deutschen Arztpraxen ein neues Kapitel – und es könnte das persönlichste Recht von allen betreffen: die Freiheit über den eigenen Körper zu entscheiden.