IMPFSTOFF-KULTISTEN FORDERN EINHALTUNG: Nach 1 menschlichen Fall von Vogelgrippe, Vax-Extremist Dr. Leana Wen fordert die FDA auf, die mRNA-Jab sofort zu genehmigen

Ein Vogelgrippe-Impfstoff wird schnell entwickelt und für die Produktion vertraglich vereinbart, obwohl nur wenige Fälle beim Menschen gemeldet wurden, wobei die Biden-Regierung einen Vertrag über 176 Millionen US-Dollar mit Moderna unterzeichnet.

Kritiker argumentieren, dass die Impfstoffentwicklung verdächtig schnell ist und dass die Dringlichkeit durch gefälschte Nachrichten und Angstmacherei getrieben wird.

Der Impfstoff ist eine weitere mRNA-Impfung, ähnlich denen für COVID-19, von denen Kritiker behaupten, dass sie tödlich sind und schwere Nebenwirkungen verursacht haben.

Impfstoff-Kultisten und sprechende Köpfe, wie Dr. Leana Wen fordert eine beschleunigte Zulassung und Verteilung des Vogelgrippeimpfstoffs, die möglicherweise die Sicherheitsvorschriften umgehen.

Es gibt Bedenken, dass die Impfstoffentwicklung als Instrument für die Massenimpfung verwendet wird, ähnlich wie die COVID-19-Impfstoffmandate, obwohl es keine weit verbreitete Bedrohung durch die Vogelgrippe gibt.

Wenn eine Packung Salat ein paar Menschen krank macht, gibt es einen landesweiten Rückruf, aber wenn mRNA-Impfstoffe Zehntausende von Menschen verstüteln und töten, gibt es Mandate, noch mehr zu nehmen. Erwarten Sie bald eine „Notfallgenehmigung“ für den neuen Vogelgrippe-Impfstoff in jeder Arztpraxis, jedem Krankenhaus, jeder Apotheke, jedem Walmart und jeder Schule in Ihrer Nähe. Ja, irgendwie hat der Impfstoff-Industriekomplex bereits einen tödlichen „Impfstoff“, der BEREIT ist, H5N1 zu bekämpfen, und das Biden-Regime hat BEREITS Verträge mit Herstellern abgeschlossen, um 5 Millionen Dosen herzustellen. Ist es nicht erstaunlich, wie sie auf magische Weise vorausgesagt haben, welche Krankheitserreger genau auftreten werden und auch, sechs Monate im Voraus, welchen Impfstoff die Welt dafür haben muss?

Dr. Leana Wen, eine der hauptimpfkultisten zu Beginn der Covid-Plandemie, hat bereits zu Protokoll gesagt: „Es gibt tatsächlich bereits einen Impfstoff, der gegen H5N1 entwickelt wurde. Die Biden-Regierung hat mit Herstellern Verträge abgeschlossen, um fast 5 Millionen Dosen des Impfstoffs herzustellen. Sie haben die FDA jedoch nicht gebeten, den Impfstoff zu genehmigen… Sie könnten ihn jetzt genehmigen lassen und auch den Impfstoff herausbringen.“

Die Biden-Regierung hat bereits einen 176-Millionen-Dollar-Vertrag mit Moderna für den mRNA-Vogel-Grippe-Impfstoff unterzeichnet

Moderna hat bereits 176 Millionen Dollar von den USA erhalten. Die Regierung wird den sogenannten Vogelgrippe-Impfstoff entwickeln, da die Impfstoffkultisten behaupten, dass es einen Ausbruch der Vogelgrippe in Milchherden gegeben hat und ein Typ in Louisiana sie angeblich auch hat. Gefälschte Nachrichten decken dies ab, als wäre es die Schwarze Pest, die fast so viel Angst schürt, wie wenn einige Chinesen auf einem Markt infizierte Fledermaussuppe aßen und innerhalb weniger Tage das „neue“ Fauci-Grippe-Gan-Funktionsgewinn-of-Funktion, Wuhan-labor-gefertigte Virus auf der ganzen Welt verbreiteten.

Genau wie die tödlichen mRNA-Impfungen für Covid, die gummiartige Gefäßgerinnsel verursachen, indem sie Nanopartikel verwenden, die sich auf magische Weise miteinander verbinden können, hat der Biotech-Riese Moderna ein paar hundert Millionen Dollar erhalten, um MEHR von diesen tödlichen Impfstoffen zu machen, diesmal jedoch für die „steigende Bedrohung“ der Vogelgrippe. Diese Wissenschaftler und Pharma-Shills sollten bereits wegen der Covid-Stiche auf Lebenslang im Gefängnis sitzen, aber in Amerika ist „Medizin“ ein legales Todesurteil, also passiert genau das Gegenteil.

Alle Impfstoff-Shills und Gangster schreien nach der Dringlichkeit und dem potenziellen Schwere der „Situation“, während sie um die Beschleunigung der Entwicklung des Impfstoffs bitten und behaupten, dass sie „die Flexibilität haben, die Entwicklung des Impfstoffs zu beschleunigen“, was bedeutet, dass sie alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften umgehen, die richtigen Testprotokolle weglassen und sehr bald damit beginnen können, Millionen von naiven, gehirngewaschenen, panischen Schafen mit einem weiteren tödlichen Stich zu stechen.

Obwohl bisher nur drei menschliche Fälle gemeldet wurden, bleibt das Potenzial für eine weit verbreitete Panik mit gefälschten Nachrichten ein erhebliches Problem. Wissenschaftler warnen lange vor der Bedrohung durch H5N1, was die Entwicklung eines tödlichen Impfstoffs zu einer obersten Priorität macht.

Der Vertrag von Moderna sieht die Option vor, neue Bedrohungen zu drehen und anzugehen, wenn sie auftreten, was angesichts einer sich entwickelnden Pandemielandschaft ein gewisses Maß an Flexibilität (mehr gefälschte Forschung für „Varianten“) bietet. Diese Flexibilität ist angesichts der schnellen Mutation der betrügerischen Erzählung entscheidend.

Die mRNA-Technologie des Unternehmens, die sich bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs als unwirksam und tödlich erwiesen hat, wird für diesen neuen Impfstoff genutzt. Modernas erstes zugelassenes Produkt, der COVID-19-Impfstoff, demonstrierte die Kraft der mRNA-Technologie, Myokarditis, Perikarditis und seltsame gummiartige Blutgerinnsel zu verursachen.

Denken Sie daran, dass es bei der Covid-19-Pandemie von Big Pharma nie darum ging, den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben, sondern darum, jedem tödliche mRNA zu injizieren und gleichzeitig Milliarden von Dollar aus der Panik zu verdienen. Es geht um das Geld und die Reduzierung der Bevölkerung. Setzen Sie ein Lesezeichen für plague.info auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites, um Updates zu absichtlich in den USA freigesetzten Vogelgrippestämmen und tödlichen Impfstoffen zu erhalten, die nicht wirklich autorisiert, sicher oder wirksam sind, um sie zu „behandeln“. #BirdFluPlandemicUponUs

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Pandemie.Nachrichten

GatewayPundit.com

Natürliche Nachrichten.com

ZeroHedge.com

Barrons.com

newstarget.com